Россиянкам назвали плачевные последствия диеты с поеданием сливочного масла

Приверженность популярной диете с употреблением большого количества сливочного масла приводит к обратному набору веса, заявила NEWS.ru врач-диетолог Наталья Мизинова. По ее словам, данный тип питания может назначаться только врачом при наличии показаний.

Действительно, эта диета [со сличным маслом] известна уже давным-давно. Ее название — Low Carb High Fat в переводе означает «низкое содержание углеводов и высокое содержание жиров». Если говорить о том, насколько такая диета безвредна, то можно утверждать, что она абсолютно точно вредна. Такой тип питания назначает только врач, и он применяется лишь в определенных случаях. Когда это делается бесконтрольно, такие диеты могут закончиться достаточно плачевно. Как только человек прекращает свою диету, он резко получает откат назад и начинает опять набирать вес, — сказала Мизинова.

По ее словам, это происходит, потому что организм, выходя из стресса, стремится как можно быстрее пополнить жировые запасы. Диетолог уточнила, что смысл диеты заключается в замене источника энергии с углеводов на жиры.

Здесь уже цикл идет за счет выработки определенных химических молекул, которые называются кетоны. Но нужно понимать, что кетоновый вариант получения энергии является стрессовым для организма. Как правило, люди, садясь на эту диету, переходят на безуглеводный вариант питания, то есть едят в основном белки и жиры. Да, жир горит очень быстро. Он буквально сгорает в «топке», и наш организм использует этот жир в качестве источника энергии, — объяснила Мизинова.

Ранее врач Вера Сережина заявила, что фруктовая диета может привести к проблемам с ЖКТ, а также повышению сахара в крови. По ее словам, фрукты не могут стать основным источником питания ввиду физиологических потребностей организма.