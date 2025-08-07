Врач предупредила о скрытой опасности фруктовой диеты Врач Сережина заявила, что фруктовая диета может вызывать проблемы с ЖКТ

Фруктовая диета может привести к проблемам с ЖКТ, а также повышению сахара в крови, заявила РИАМО врач Вера Сережина. По ее словам, фрукты не могут стать основным источником питания ввиду физиологических потребностей организма.

При нормальной работе ЖКТ фрукты помогут поддержанию баланса микробиоты. Но если она нарушена, ситуация может ухудшиться. При заболеваниях ЖКТ возможны обострения: появится вздутие, усилится газообразование, стул станет неустойчивым. Может быть даже ощущение интоксикации и, как следствие, общее ухудшение самочувствия, — предупредила Сережина.

Она отметила, что в зону риска входят не только люди с заболеваниями ЖКТ, но и пациенты с сахарным диабетом. Дело в том, что во фруктах содержится много углеводов, злоупотребление которыми грозит повышением уровня глюкозы.

