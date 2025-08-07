Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Врач предупредила о скрытой опасности фруктовой диеты

Врач Сережина заявила, что фруктовая диета может вызывать проблемы с ЖКТ

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Фруктовая диета может привести к проблемам с ЖКТ, а также повышению сахара в крови, заявила РИАМО врач Вера Сережина. По ее словам, фрукты не могут стать основным источником питания ввиду физиологических потребностей организма.

При нормальной работе ЖКТ фрукты помогут поддержанию баланса микробиоты. Но если она нарушена, ситуация может ухудшиться. При заболеваниях ЖКТ возможны обострения: появится вздутие, усилится газообразование, стул станет неустойчивым. Может быть даже ощущение интоксикации и, как следствие, общее ухудшение самочувствия, — предупредила Сережина.

Она отметила, что в зону риска входят не только люди с заболеваниями ЖКТ, но и пациенты с сахарным диабетом. Дело в том, что во фруктах содержится много углеводов, злоупотребление которыми грозит повышением уровня глюкозы.

Диетолог Марианна Горькавая ранее заявила, что людям с хроническими заболеваниями ЖКТ следует разбавлять молоко жирностью более 2,5%. По ее словам, жирные молочные продукты могут вызывать тяжесть, вздутие и тошноту.

