Врач раскрыла, нужно ли разбавлять молоко жирностью более 2,5% Врач Горькавая: молоко жирностью от 2,5% нужно разбавлять при заболеваниях ЖКТ

Людям с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта следует разбавлять молоко жирностью более 2,5%, заявила NEWS.ru терапевт-диетолог Марианна Горькавая. По ее словам, жирные молочные продукты могут вызывать тяжесть, вздутие и тошноту.

Жирность молока — это количество молочного жира в 100 граммах продукта. Например, молоко с 2,5% жирности означает, что в 100 граммах молока содержится 2,5 мл молочного жира. Чем выше процент, тем жирнее молоко. Поэтому в общей ситуации разбавлять необязательно. Но при хронических заболеваниях желудочно-кишечного тракта молоко лучше разводить, так как более жирные молочные продукты могут вызывать неприятные состояния: тяжесть, вздутие, тошноту, — сказала Горькавая.

Она добавила, что худеющим людям следует употреблять молочные продукты с минимальным процентом жирности. По словам диетолога, молоко может нанести вред только при лактозной недостаточности.

Ранее диетолог Михаил Гинзбург заявил, что для восполнения дефицита кальция после 50 лет, помимо молока, следует обратить внимание на кисломолочные продукты, такие как кефир, ряженка и простокваша. Он пояснил, что эти продукты содержат меньше лактозы, а также больше полезных бактерий и легкоусвояемого белка.