Ткемали из красной сливы: острая заготовка на зиму как в Грузии

Ткемали из красной сливы: острая заготовка на зиму как в Грузии

Ткемали — это больше, чем просто соус. Это ароматная грузинская приправа с кисло-сладким, терпким и острым вкусом, которая идеально сочетается с мясом, птицей, картофелем и даже макаронами.

Для приготовления возьмите 2 кг спелой красной сливы. Удалите косточки, сложите сливы в кастрюлю, добавьте 100 мл воды и варите на среднем огне 15–20 минут до мягкости. Протрите массу через сито, чтобы удалить кожицу и волокна. Должно получиться однородное сливовое пюре.

Поставьте пюре на слабый огонь, добавьте 1 ст. л. сахарного песка, 1 ст. л. соли, 1 ч. л. молотого кориандра, 0,5 ч. л. хмели-сунели и мелко нарезанный острый перец по вкусу. Варите еще 20–30 минут, периодически помешивая. В конце добавьте 4–5 измельченных зубчиков чеснока и большой пучок рубленой кинзы. Прогрейте еще 5 минут и разливайте кипящим в стерилизованные банки.

Закатайте, переверните, укутайте и дайте полностью остыть. Соус получится яркого рубинового цвета, с пряным запахом и насыщенным вкусом.

Совет: если не любите остроту, просто уменьшите количество перца — ткемали останется ароматным, но более мягким.

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