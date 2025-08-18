Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Вкусное ткемали из сливы, которое хочется есть ложкой прямо из банки

Ткемали из сливы Ткемали из сливы Фото: Shutterstock/FOTODOM

Домашнее вкусное ткемали из сливы на зиму — отличная заготовка для любителей пикантных соусов. Для приготовления понадобятся 1 кг сливы, 2 зубчика чеснока, 1 маленькая луковица, 1 чайная ложка соли, 2 столовые ложки сахара, 50 мл воды, 1 чайная ложка молотой красной паприки и 1 столовая ложка уксуса.

Сливы моют, удаляют косточки и измельчают в пюре. Лук и чеснок нарезают мелко и добавляют к сливовому пюре вместе с солью, сахаром, паприкой и водой. Смесь томят на медленном огне около 15–20 минут, постоянно помешивая, чтобы соус приобрел однородную консистенцию и насыщенный аромат. В самом конце вливают уксус и перемешивают. Горячее ткемали из сливы раскладывают по стерилизованным банкам и герметично закрывают крышками.

Такой домашний соус ткемали из сливы сохраняет свежий фруктовый вкус, аромат пряностей и идеально подходит для мяса, птицы, овощей или как пикантная добавка к блюдам в зимний период.

Ранее мы рассказали, как приготовить идеальные помидоры к шашлыку.

