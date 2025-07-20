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20 июля 2025 в 22:22

Мариную с перцем — эти помидоры идут на ура к шашлыку

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Острые маринованные помидоры с перцем чили — это заготовка, которая придаст блюдам яркость и характер. Благодаря сочетанию сладости, кислоты и остроты такие помидоры становятся универсальной закуской к мясу, картофелю и плову.

Для одной литровой банки понадобится около 700–800 г помидоров, половина стручка перца чили, 2–3 зубчика чеснока, веточки петрушки, немного гвоздики и душистого перца. На дно стерилизованной банки укладываются специи, зелень и острый перец. Помидоры размещаются плотно, но аккуратно, чтобы не лопнули.

Горячая вода заливается на 15 минут, затем сливается. В нее добавляются сахар, соль и уксус, раствор доводится до кипения и снова заливается в банку. Заготовку закрывают, переворачивают и укутывают до полного остывания.

Маринованные помидоры с перцем чили получаются в меру острыми, с насыщенным ароматом и приятной кислинкой. Это не просто консервация, а взрыв вкуса в каждой ложке — такая закуска точно не задержится на столе!

помидоры
томаты
домашние заготовки
еда
Анна Скворцова
А. Скворцова
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