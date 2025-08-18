Готовлю сливовый компот так, что банки не доживают до зимы

Компот из сливы на зиму — это отличная возможность сохранить летний аромат и сладость фруктов. Для приготовления потребуется 1 килограмм спелых слив, 800 миллилитров воды, 200 граммов сахара и немного лимонной кислоты для яркости вкуса.

Сливы тщательно промывают, удаляют косточки и выкладывают в подготовленные стерилизованные банки. В кастрюле доводят воду с сахаром до кипения, добавляют щепотку лимонной кислоты, затем заливают этой сладкой жидкостью фрукты. Банки герметично закрывают крышками и оставляют остывать под теплым пледом.

Такой компот из сливы на зиму сохраняет естественный вкус фруктов, приятную сладость и насыщенный аромат. Его можно использовать как самостоятельный напиток, добавлять к десертам или подавать к домашней выпечке. Простота приготовления и натуральные ингредиенты делают этот рецепт любимым во многих семьях.

