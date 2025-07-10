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10 июля 2025 в 21:38

Настаиваю хлебный настой — натуральный квас через день

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Домашний квас из хлеба без дрожжей — это натуральный напиток с насыщенным вкусом и легкой кислинкой. Для приготовления нужно взять около 500 г ржаного хлеба, нарезать и слегка подсушить. Залить сухари 3 литрами горячей воды, накрыть крышкой и оставить на 5–6 часов. Затем настой нужно процедить, добавить 4–5 столовых ложек сахара и 10–15 изюмин, перемешать и оставить в теплом месте на сутки для естественного брожения. Через день квас без дрожжей фильтруется и охлаждается.

Этот рецепт домашнего кваса без дрожжей подходит для тех, кто ищет натуральную альтернативу покупным напиткам. Такой квас прекрасно утоляет жажду и освежает в жаркое время. Он не содержит промышленных дрожжей и легко готовится дома без особых усилий.

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Анна Скворцова
А. Скворцова
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