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05 июля 2025 в 12:00

Домашний яблочный квас — простой и освежающий напиток! Нужны сок и кофе

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Домашний яблочный квас — простой и освежающий напиток! Нужны сок, кофе и пара яблок. Он идеально подходит для жарких дней. Сочетает в себе легкую сладость, приятную кислинку и насыщенный яблочный вкус. Добавление растворимого кофе придает квасу необычный оттенок и глубокий цвет.

Ингредиенты

  • Вода — 3 л
  • Яблочный сок — 1 л
  • Яблоки — 2 шт.
  • Сахар — 200–300 г (по вкусу)
  • Сухие дрожжи — 0,5–1 ч. л.
  • Растворимый кофе — 1 ч. л. (по желанию)

Приготовление

  1. Вскипятите воду, растворите в ней сахар и остудите до 36–38 °C. Добавьте дрожжи и тщательно размешайте. Влейте яблочный сок и растворимый кофе, добавьте дольки яблок и перемешайте.
  2. Разлейте смесь по банкам и плотно закройте крышки. Оставьте при комнатной температуре на 24 часа. Проверьте готовность, если не готов, то оставьте еще на несколько часов.

Готовый напиток получается с легкой игристостью, приятной кислинкой и выраженным яблочным вкусом.

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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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