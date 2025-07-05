Домашний яблочный квас — простой и освежающий напиток! Нужны сок и кофе

Домашний яблочный квас — простой и освежающий напиток! Нужны сок, кофе и пара яблок. Он идеально подходит для жарких дней. Сочетает в себе легкую сладость, приятную кислинку и насыщенный яблочный вкус. Добавление растворимого кофе придает квасу необычный оттенок и глубокий цвет.
Ингредиенты
- Вода — 3 л
- Яблочный сок — 1 л
- Яблоки — 2 шт.
- Сахар — 200–300 г (по вкусу)
- Сухие дрожжи — 0,5–1 ч. л.
- Растворимый кофе — 1 ч. л. (по желанию)
Приготовление
- Вскипятите воду, растворите в ней сахар и остудите до 36–38 °C. Добавьте дрожжи и тщательно размешайте. Влейте яблочный сок и растворимый кофе, добавьте дольки яблок и перемешайте.
- Разлейте смесь по банкам и плотно закройте крышки. Оставьте при комнатной температуре на 24 часа. Проверьте готовность, если не готов, то оставьте еще на несколько часов.
Готовый напиток получается с легкой игристостью, приятной кислинкой и выраженным яблочным вкусом.
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