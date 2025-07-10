Венский шницель — панировка с сюрпризом: классика с ароматом трав

Венский шницель — это большой сочный кусок мяса в хрустящей панировке, который легко приготовить дома. Я люблю экспериментировать с панировкой, заменяя привычные крошки хлеба на молотые злаковые хлопья, — получается ароматно и необычно.

Ингредиенты: говядина или телятина — 800 г, яйца — 2 шт., мука — для обваливания, хлебные крошки или злаковые хлопья — для панировки, соль, перец и травы — по вкусу, растительное масло — для жарки.

Мясо отбиваю до толщины около сантиметра, солю и перчу. Если кусок небольшой, разрезаю его наполовину и разворачиваю, чтобы получить большой плоский шницель. Панировку делаю из хлопьев с добавлением прованских трав. Сначала обваливаю мясо в муке, затем окунаю во взбитые яйца и покрываю панировкой. Обжариваю на раскалённой сковороде по 3–4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Готовый шницель выкладываю на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир. Это вкусно, просто и всегда вызывает восторг!

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