Этот соус больше нигде не готовят: домашний болгарский кетчуп как в СССР

Какие кулинарные лайфхаки из СССР вы знаете? NEWS.ru предлагает приготовить советский болгарский кетчуп на зиму. Подробности — в материале.

Нужно: 1,5 кг томатов (лучше использовать мясистые сорта), 1 крупная морковь (для естественной сладости), 1 сладкий перчик цвета кетчупа, 1 луковица, дольки чеснока (по вкусу), 200 граммов сахара, 1 ч. л. каменной соли, 50 мл столового уксуса, а также специи: черный перец, гвоздика, корица, лаврушка.

Болгарский кетчуп как в СССР готовится так: томаты бланшируем и чистим от кожицы. Трем морковку на терке с луком, перец режем на мелкие кубики.

Далее томатное пюре надо смешать с овощами и поставить на плиту. После того как закипит, уменьшаем огонь и варим полчасика. Потом следует всыпать в болгарский домашний кетчуп сахар, соль и отправить туда молотые специи.

Варим все еще полчаса, после чего вливаем уксус и бросаем туда чеснок. Варим 3 минуты, убираем лаврушку и протираем массу через металлическое сито.

Дальше осталось залить в подготовленную тару болгарский домашний кетчуп. Хранить соус нужно в холодильнике до 14 дней.

