Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
19 августа 2025 в 15:54

Этот соус больше нигде не готовят: домашний болгарский кетчуп как в СССР

Этот соус больше нигде не готовят: домашний болгарский кетчуп как в СССР Этот соус больше нигде не готовят: домашний болгарский кетчуп как в СССР Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Какие кулинарные лайфхаки из СССР вы знаете? NEWS.ru предлагает приготовить советский болгарский кетчуп на зиму. Подробности — в материале.

Нужно: 1,5 кг томатов (лучше использовать мясистые сорта), 1 крупная морковь (для естественной сладости), 1 сладкий перчик цвета кетчупа, 1 луковица, дольки чеснока (по вкусу), 200 граммов сахара, 1 ч. л. каменной соли, 50 мл столового уксуса, а также специи: черный перец, гвоздика, корица, лаврушка.

Болгарский кетчуп как в СССР готовится так: томаты бланшируем и чистим от кожицы. Трем морковку на терке с луком, перец режем на мелкие кубики.

Далее томатное пюре надо смешать с овощами и поставить на плиту. После того как закипит, уменьшаем огонь и варим полчасика. Потом следует всыпать в болгарский домашний кетчуп сахар, соль и отправить туда молотые специи.

Варим все еще полчаса, после чего вливаем уксус и бросаем туда чеснок. Варим 3 минуты, убираем лаврушку и протираем массу через металлическое сито.

Дальше осталось залить в подготовленную тару болгарский домашний кетчуп. Хранить соус нужно в холодильнике до 14 дней.

Ранее NEWS.ru рассказывал о том, как приготовить хреновину с лесными ягодами.

общество
кулинария
рецепты
домашние заготовки
Алина Ясинская
А. Ясинская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Захарова раскрыла, в чем уличили Зеленского на встрече в Белом доме
Политолог объяснил решение Трампа не присутствовать на встрече РФ и Украины
Психотерапевт объяснила главные правила защиты от сталкера
Главы минобороны стран НАТО проведут конференцию по Украине
«Моего ребенка насиловал зять»: женщина посадила родственника на 17 лет
Лавров назвал условие независимости Украины
Патриарх Кирилл наградил вдову бывшего мэра Москвы
Стало известно, сколько делегация РФ заплатила за заправку на Аляске
Пригожин отреагировал на хайп певца Sakura на его имени
В Госдуме приструнили Зеленского, потребовавшего репараций от России
В Госдуме раскрыли стоимость «блатных» автономеров
Психолог перечислила, что должен уметь первоклассник в быту
Наркодилер признала вину в смерти звезды сериала «Друзья»
Украинский священник пытался необычным образом вывезти мужчину за границу
Трамп рассказал, что Украина поможет ему на том свете
Мать продала сына за 23 тысячи рублей: правда вскрылась через семь лет
Арабика подорожала по всему миру из-за одного фактора
100 рублей литр? Бензин дорожает каждый день: сколько будет стоить к зиме
В Новой Зеландии выявили первого в истории страны шпиона
Лучшие рецепты кабачковой икры: быстро, вкусно, по-новому!
Дальше
Самое популярное
Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде
Общество

Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин
Москва

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин

Цветет 3 месяца и выдерживает мороз! Многолетник-красавчик для сада
Общество

Цветет 3 месяца и выдерживает мороз! Многолетник-красавчик для сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.