5 рецептов приготовления шашлыка: из курицы, свинины, рыбы и шампиньонов

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Рецепт шашлыка

Не за горами майские праздники — традиционное время для загородного отдыха, первых поездок на природу и шашлыков. Конечно, у каждого из нас почти наверняка есть проверенный рецепт вкусного шашлыка, но никогда не поздно попробовать что-то новое. Предлагаем вам попробовать проверенные рецепты шашлыка из свинины, курицы, рыбы и шампиньонов с уксусом, майонезом или минералкой — на любой вкус.

Классический рецепт шашлыка из свинины

Классическим принято считать рецепт шашлыка из свинины с луком, в котором нет ничего лишнего. В качестве маринада, смягчающего мясо, здесь выступают соль, перец и лимонный сок. Для приготовления нам понадобится:

свинина — 3 кг;

репчатый лук — 20 шт. (маленьких);

томаты — 2 шт.;

лимон — 1 шт.;

соль — 2 ч. л.;

перец черный молотый — 2 ч. л.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Рецепт шашлыка из свинины с луком

Луковицы лучше выбирать такого размера, чтобы их можно было порезать кольцами и нанизать на шампуры без опасения, что края подгорят.

Свинину нарезать кубиками размером с коробок для спичек. Лук нашинковать толстыми кольцами, томаты — кружочками. На дно глубокой кастрюли уложить слой мяса, пересыпать его солью и перцем, выложить слой лука и помидоров, полить лимонным соком. Сверху снова уложить слой мяса и овощей — до тех пор, пока все продукты не окажутся в емкости.

После этого мясо в маринаде нужно плотно закрыть крышкой и убрать в холодильник на 8–10 часов. Периодически, плотно придерживая крышку, кастрюлю можно встряхивать, чтобы ингредиенты перемешались. Если такой возможности нет, то можно перемешивать содержимое большой ложкой.

Затем, как будут готовы угли, нанизать мясо вперемешку с луком и помидорами на шампуры или уложить на решетку для гриля и запекать до готовности.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Рецепты приготовления шашлыка

Рецепт шашлыка из свинины в маринаде с уксусом

Считается, что маринад с уксусом делает шашлык слишком сухим. Мы попробуем переубедить вас с помощью следующего домашнего рецепта свиного шашлыка. Для заготовки мяса необходимо:

свиная шея — 3 кг;

репчатый лук — 1 кг;

уксус 9% — 60 мл;

оливковое масло — 30 мл;

соль — 30 г;

перец черный молотый — по вкусу.

Нарежьте мясо крупными кусками, чтобы было удобно нанизывать на шампур. Лук в этом рецепте необходимо нарезать мелко — запекать с мясом его не планируется. В глубокую емкость укладывайте слоями мясо и лук. Затем залейте их маслом и уксусом и тщательно перемешайте руками.

Емкость с мясом необходимо оставить при комнатной температуре на пять-шесть часов, плотно закрыв крышкой. После этого в мясо можно добавить соль и перец, тщательно перемешать и оставить еще на час. Перед нанизыванием на шампуры с куска мяса следует убирать весь лук, чтобы он не подгорел.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Рецепт вкусного шашлыка

Рецепт острого шашлыка из курицы в духовке

На мангале курица нередко получается слишком сухая. Если же готовить более жирные части куриной тушки, то многих не устраивает необходимость отделять мясо от костей. Чтобы отведать куриного шашлыка и не пересушить продукт, лучше приготовить это блюдо в духовке на шпажках. Для приготовления острого шашлыка из курицы согласно рецепту нам потребуется:

куриное филе — 1 кг;

томатная паста — 1,5 ст. л.;

сметана 20% — 6 ст. л.;

оливковое масло — 6 ст. л.;

соль — 2 ч. л.;

перец черный молотый — 1 ч. л.

Куриное филе нарезаем небольшими кубиками — чтобы удобны было нанизать на шпажки. Для маринада смешиваем в миске специи, масло, томатную пасту и сметану. Тщательно перемешиваем и выкладываем в маринад мясо. Еще раз перемешиваем, плотно закрываем крышкой и убираем в холодильник на три часа. Одновременно замачиваем в воде шпажки.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Рецепт шашлыка в духовке

После того как филе промариновалось, нанизываем его на шпажки и укладываем на противень, застеленный пекарской бумагой или силиконовым ковриком для выпечки. В духовку, нагретую до 180 градусов, ставим противень на полчаса. Чтобы шашлык пропекся равномерно, каждые 10 минут поворачиваем шпажки. Такой шашлык можно подавать прямо на шпажках с салатом из свежих овощей.

Рецепт сочного шашлыка из красной рыбы

Курица и свинина — это хорошо, но и рыба, запеченная на углях, имеет свои прелести. Чтобы не пересушить шашлык, рекомендуется выбирать для него качественную рыбу. Например, морскую форель. Чтобы приготовить из нее сочный шашлык, потребуется:

форель — 2 кг (филе);

лимон — 1 шт.;

соль морская — 1 ч. л.;

оливковое масло — 50 мл;

розмарин свежий — пара веточек;

перец черный молотый — 1/3 ч. л.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Рецепты сочного шашлыка

Рыбу почистить, отрезать голову и хвост, снять чешую, выпотрошить. Тушку форели нарезаем на стейки толщиной около 2–3 см.

Для маринада смешиваем сок лимона, соль, перец, листья розмарина, перемешиваем и добавляем оливковое масло. Стейки форели укладываем в подходящую емкость, заливаем маринадом, плотно закрываем крышкой и убираем на пару часов в холодное место.

Запекать шашлык из форели следует на углях, на решетке, смазанной маслом. Чтобы не пересушить рыбу, не допускайте появления открытого огня. Для того чтобы стейки пропеклись, достаточно будет 15–20 минут. При этом переворачивать решетку с рыбой следует каждые 3–5 минут. Готовый шашлык из форели подают в горячем виде со свежими овощами и зеленью.

Рецепт маринада для шашлыка из шампиньонов

Для тех, кто придерживается традиций вегетарианства, тоже найдется вкусный рецепт шашлыков, которые приготовить легко и просто. Например, из шампиньонов. Нам понадобится:

шампиньоны крупные — 1 кг;

майонез (постный) — 7 ст. л.;

чеснок — 6 долек;

соль, перец — по вкусу.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Рецепт маринада для шашлыка

Грибы промыть, обсушить и уложить в глубокую миску. В отдельной емкости смешать майонез, соль, перец и измельченный чеснок. Залить грибы маринадом и перемешать руками. После этого их необходимо закрыть крышкой и на пару часов оставить в тепле.

Угли для запекания грибов следует делать нежаркие и, конечно же, не допускать появления открытого огня. Шампиньоны нанизываем на шампуры, запекаем, равномерно поворачивая, до готовности.

Рецепт картошки с салом на углях

Конечно, шашлык вкуснее есть без всякого гарнира — просто вприкуску с овощами. Но если незадолго до приготовления шашлыков вы вскопали на два раза участок под картошку, то будет совсем не лишним добавить ее в меню, из прошлогодних запасов. Для запекания нам потребуется:

картофель — 10 шт. размером с теннисный мяч;

сало — 10 толстых ломтиков;

соль, перец — по вкусу.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Домашний рецепт шашлыка

Клубни тщательно моем, обсушиваем и надрезаем каждую картофелину по длинной стороне на глубину ¾. В разрез насыпаем щепотку соли и перца, вкладываем кусочек сала. Заворачиваем каждую заготовку в плотную фольгу, можно в два слоя. Закапываем в угли на 30–40 минут. Время приготовления зависит от размера картофелин и температуры углей, поэтому, вероятнее всего, придется пару раз снять пробу. Есть такой картофель можно прямо с кожурой.

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