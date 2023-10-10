Диетолог рассказала о полезном для здоровья свойстве шампиньонов Диетолог Соломатина: употребление шампиньонов помогает предотвратить рак

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Употребление шампиньонов помогает в профилактике ряда заболеваний, в том числе атеросклероза и онкологии, рассказала в беседе с «Москвой 24» врач-диетолог Елена Соломатина. По ее словам, вещества, содержащиеся в этих грибах, замедляют рост злокачественных опухолей.

Шампиньоны позиционируются как продукт для замедления развития онкологии. Они защищают клетки от мутации, — отметила специалист.

Также эти грибы полезны при атеросклерозе, продолжила диетолог. Высокое содержание клетчатки позволяет выводить из организма излишки глюкозы и холестерина, а также помогает в улучшении липидного профиля.

Кроме того, шампиньоны содержат массу полезных микроэлементов, в том числе селен и медь, а также витамины группы B, напомнила эксперт. По ее словам, селен препятствует развитию функциональных заболеваний щитовидной железы, в частности гипотиреоза, а медь участвует в синтезе соединительной ткани кожи, дефицит этого элемента может привести к дряблости. Витамины группы B улучшают обменные процессы в организме.

Ранее врач Сергей Вялов рассказал, что продукты с высоким содержанием белка р53 замедляют развитие рака. Он отметил, что большое количество этого белка содержится в твороге, яйцах, нежирных сортах сыра, грибах, бобах и сое.