Назван «чудо-гарнир», который может спасти от рака «РГ»: картошку признали «чудо-гарниром» от рака и болезней суставов

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Исследование зарубежных ученых опровергло распространенное мнение о вреде картофеля, показав, что этот гарнир является источником антиоксидантов, флавоноидов, каротиноидов и фенольных кислот, сообщает «Российская газета». Эти антиоксиданты способны нейтрализовать свободные радикалы, вызывающие окислительный стресс в клетках и приводящие к раку.

Кроме того, по мнению ученых, вещества, содержащиеся в картофеле, способны предотвратить развитие сердечно-сосудистых и нейродегенеративных заболеваний.

При этом исследователи подчеркнули, что полезные свойства картофеля сохраняются в случае отказа от жарки. Альтернативой может стать его варка, запекание. Также выяснилось, что картофель, приготовленный один день назад, оказывается еще более полезным, чем свежеприготовленный.

В список «недооцененных» продуктов также вошли сыр (молодые и мягкие сыры сохраняют полезные для кишечника бактерии), сливочное масло, цельное молоко, кофе и шоколад.

По мнению специалистов Роспотребнадзора, чтобы с пищей получить большее количество витамина С, нужно добавить в свой рацион лимоны, черную смородину, сладкий перец и облепиху. В ведомстве напомнили, что аскорбиновая кислота укрепляет иммунитет и помогает при простуде. Кроме того, витамин С есть в сладком перце, шиповнике, петрушке, облепихе, капусте, укропе, помидорах, картофеле, ананасах, яблоках и цитрусовых, отметили в сообщении.