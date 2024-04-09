Офтальмолог перечислила самые полезные для зрения продукты Врач Миргородская: для зрения полезны рыба и морковь

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На зрение положительно воздействуют рыба, морковь, бананы, малина и шампиньоны, рассказала «Газете.Ru» врач-офтальмолог Светлана Миргородская. По словам медика, эти продукты богаты такими витаминами и микроэлементами, как А, В, С, Р, D и Е, цинк, лютеин и антоциан, которые способствуют улучшенному кровоснабжению и питанию глаз.

Витамин А (ретинол) в чистом виде содержится в яйцах, рыбе из холодных северных морей, сливочном масле, печени, молоке, сельдерее, петрушке, черемше. В форме каротина — в растительных продуктах ярко-красного и оранжевого цветов — это томаты, морковь, абрикосы, хурма. Витамины группы В (В1, В2, В6, В12) содержатся в злаковых, мясе, жирных сливках, бананах, — отметила офтальмолог.

Витамины Р (рутин) и С (аскорбиновая кислота) есть в цитрусовых, черешне, ежевике, черной смородине, малине, шиповнике, паприке, болгарском перце, картошке, капусте и лимонах, уточнила специалист. Витамин Д (кальциферол) можно найти в шампиньонах и морской рыбе, а витамин Е есть в нерафинированных растительных маслах, орехах и листовой зелени.

Кроме того, в устрицах, говядине, ягнятине, креветках, семенах тыквы, горохе, кедровых орехах, арахисе и грибах содержится цинк, добавила Миргородская. В шпинате, брокколи, зеленом горошке, кукурузе и бобах есть лютеин, а в аронии, черной смородине, ягодах асаи, чернике, малине, ежевике и клюкве — антоцианы.

Ранее врач-профилактик Эвелина Овнанян рассказала, что употребление одной сырой моркови в день позволит улучшить зрение и укрепить зубы. По ее словам, в корнеплоде содержатся витамины E, C, K, B3, B5, а также кальций, фосфор, натрий, калий и магний.