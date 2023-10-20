Подборка блюд на завтрак: быстро, вкусно, с пользой Рассказываем, как готовить завтраки на скорую руку, при правильном питании, необычные блюда

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Идеи блюд на завтрак

Завтрак — это больше, чем просто яичница. Сделали подборку интересных блюд на завтрак из простых продуктов, которые можно быстро приготовить, с удовольствием съесть и зарядить организм энергией и пользой.

Готовим быстро: блюда на завтрак для тех, кто торопится

Далеко не всегда утром есть время для приготовления чего-нибудь полезного и особенного. Вот простые и сытные идеи блюд на завтрак для опаздывающих:

Омлет с сырной корочкой

2 яйца;

2 ст. л. молока;

твердый сыр;

соль/перец/приправы по вкусу

Как готовить:

Натертый сыр отправить на холодную сковороду, расплавить на среднем огне. К чуть подкипающему сыру влить смешанные яйца с молоком, солью, специями. Накрыть крышкой, готовить 2-3 минуты, до полного застывания смеси. Затем сложить пополам и можно наслаждаться вкусным блюдом на завтрак.

Омлет с ветчиной и сыром в микроволновке

2 яйца;

1 ст. л. молока;

немного ветчины;

немного сыра;

зелень;

соль/перец по вкусу.

Как готовить:

Смешать в кружке яйца и молоко. Добавить тертый сыр, нарезанную ветчину и зелень, соль/перец. Перемешать. Поставить в микроволновку на 2 минуты на полную мощность.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Вкусные блюда на завтрак

Бутерброд с авокадо и яйцом

1 яйцо, сваренное вкрутую (можно сделать яйцо-пашот);

хлебный тост (лучше использовать цельнозерновой хлеб);

немного авокадо;

лимонный сок и специи.

Как готовить:

Очень простой рецепт блюда на завтрак. Нужно просто намазать тост авокадо, размятым вместе со специями и лимонным соком, сверху положить яйцо, и готово.

Овсянка с бананом в микроволновке

1 яйцо;

полстакана овсянки (хлопья);

1 ч. л. сахара

половина банана.

Как готовить:

Размять в кружке банан. Добавить яйцо и овсянку, хорошо перемешать. Добавить сахар, перемешать снова. Поставить в микроволновку на 2 минуты.

Смузи

Взбитые в блендере ингредиенты — что может быть проще! Еще и завтракать можно на ходу. Можно компоновать разные продукты: фрукты, ягоды, молоко, йогурт, орехи, овсяные хлопья, мёд, овощи. Полезные и вкусные блюда на завтрак каждый день могут быть разными, составляйте свою комбинацию ингредиентов. Этот витаминный завтрак не имеет тепловой обработки, дополнительных жиров и углеводов, а значит, зарядит энергией и витаминами.

Блюда на молоке на завтрак

Не стоит пренебрегать блюдами на молоке на завтрак. Это уникальный природный продукт, содержащий много белков, а также полный набор аминокислот. Из молока можно готовить каши, молочный коктейли, молочный суп, блины, панкейки. Молоко может стать основой для выпечки. Рассказываем, какие блюда на завтрак можно приготовить из молока.

Нежная рисовая каша в мультиварке

100 г риса;

650 мл молока;

25 г сливочного масла;

1,5 ст. л. сахара;

щепотка соли;

ягоды;

семена льна.

Как готовить:

Рис несколько раз промываем холодной водой, высыпаем в чашу мультиварки. Добавляем молоко, сахар, соль. Верхнюю часть чаши смазываем сливочным маслом, чтобы молоко не «убежало», а остаток масла добавить к рису с молоком. Все перемешать и закрыть мультиварку. Готовить 30 мин. на программе «Молочная каша», затем выдержать еще 15 мин. на подогреве (так каша станет гуще и нежнее). Кашу порционно украсить ягодами и немного присыпать семенами льна (источник омега-3, 6 и 9). Приятного аппетита!

Фото: Shutterstock/FOTODOM Блюда на завтрак на молоке

Воздушный пирог на молоке

250 мл молока;

1 яйцо;

200 г сахара;

280 г муки;

3 ст. л. подсолнечного масла;

10 г разрыхлителя;

пара щепоток ванилина;

щепотка соли.

Как готовить:

Готовится очень быстро, взбивается венчиком. Сначала смешиваем в миске яйцо, сахар, соль, ванилин. Перемешать до однородности. Влить подогретое до комнатной температуры молоко, масло, перемешать. Добавить просеянную муку и разрыхлитель. Вымешивать до однородной жидкой консистенции. Форму для выпечки застелить пергаментом, смазать маслом, залить тесто. Выпекать в духовке при 180 градусах в течение 45–50 мин. Если форма широкая и пирог будет тонкий, то достаточно 35–40 мин. Готовый пирог достать из формы и остудить. При желании можно посыпать сахарной пудрой.

Тонкие воздушные блины на молоке

500 мл молока;

2 яйца;

1,5 ст. муки;

2 ст. л. растительного масла;

разрыхлитель на кончике ножа;

2 ст. л. сахара;

щепотка соли.

Как готовить:

Молоко и яйца комнатной температуры смешать, добавить соль, сахар. Постепенно вмешивать просеянную муку так, чтобы комочки не успевали образовываться. В конце добавить разрыхлитель, размешать. Консистенция должна напоминать жидкую сметану. Оставить тесто «отдыхать» на 20 мин., затем влить масло. Жарить блины на раскаленной сковороде с добавлением небольшого количества растительного масла. По желанию каждый блин можно смазывать сливочным маслом.

Блюда на завтрак: полезные рецепты

Задача завтрака — зарядить организм энергией и силами на весь день. Лучше всего с этим справляются блюда, в которых подсчитаны и сбалансированы калории, белки, жиры, углеводы, есть витамины и микроэлементы. Даем несколько простых и вкусных рецептов правильного питания на завтрак.

Морковное суфле

300 г тертой моркови;

2 яйца;

100 мл молока;

соль, специи по вкусу (мускатный орех, кориандр).

Готовится проще простого:

Тертая морковь добавляется в смесь из остальных ингредиентов. Затем массу помещаем в форму, помещаем в духовку, разогретую до 160 градусов, и занимаемся другими делами 60 минут, затем завтракаем нежнейшим морковным суфле.

Белковые сырники

нежирный творог — 400 г;

белок из 4 яиц;

сахарозаменитель.

Как готовить:

Ингредиенты хорошо смешать. Жарить на кокосовом масле или просто на антипригарном покрытии, выкладывая сырники ложкой. Переворачивать осторожно лопаткой, так как без муки масса будет разваливаться. По вкусу такие сырники ничуть не уступают привычным, приготовленным с мукой.

Творожная запеканка

нежирный творог — 400 г;

банан;

куриные яйца — 2 шт.;

овсяные хлопья быстрого приготовления — 3 ст. л.

Как готовить:

Яйца смешать с овсяными хлопьями, оставить на 10 мин. Добавить нарезанный кусочками банан, раздавить его вилкой, размешать до кашеобразного состояния. Добавить творог, тоже размять, если он слишком зернистый, все тщательно перемешать. Форму для выпечки застелить пергаментом и поместить в нее готовую массу. Запекать при 180 градусах примерно 35 минут. Как только корочка станет сухой и румяной — ПП-блюдо готово.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Рецепты блюд на завтрак

Ленивая овсянка

На приготовление этого блюда уйдет не более 5–7 минут, но готовить его нужно с вечера. Вам понадобится:

овсяные хлопья — 100 г;

натуральный йогурт без сахара — 60 мл;

молоко — 60 мл;

банан;

мед или сахарозаменитель по вкусу;

сухофрукты и/или ягоды по желанию.

Как готовить:

Все ингредиенты хорошо перемешать, поместить в плотно закрывающуюся емкость, убрать до утра в холодильник. Завтракать можно как холодным блюдом, так и разогретым в микроволновке.

Не банальные блюда из яиц на завтрак

Блюда из яиц на завтрак могут быть необычными и вкусными. Приготовили для вас несколько интересных рецептов, которые помогут удивить семью.

Пышный омлет «Пуляр»

4 яйца;

5 г сливочного масла;

соль по вкусу.

Как готовить:

Отделить желтки, добавить к ним соль и хорошо размешать. Белки с щепоткой соли взбить миксером до устойчивой консистенции. На смазанную сливочным маслом сковороду вылить сначала желтки, затем сверху распределить и разровнять взбитые белки. Накрыть крышкой и жарить 3 минуты на слабом огне. Омлет получается таким воздушным, что просто тает во рту. По желанию к желткам можно добавлять любимые специи и травы.

Greek-Salad-Omelette (Омлет — греческий салат)

7 шт. яиц;

3 ст. л. сливок;

150 г сыра фета;

маслины;

красный лук;

болгарский перец;

5-6 помидорок черри;

рубленая петрушка;

20 г сливочного масла;

3 ст. л. оливкового масла.

Как готовить:

Яйца смешать со сливками. Нарезать овощи. Раскрошить сыр. На сковороде растопить сливочное масло, добавить оливковое. Вылить на масло яичную смесь, разложить сверху овощи. Накрыть крышкой, тушить 3 минуты. Выложить фету и маслины, снова накрыть крышкой до готовности яиц. Готовое блюдо можно посыпать перцем и сбрызнуть оливковым маслом. Греческий завтрак для всей семьи готов!

Булочки с яйцами и красной рыбой

круглые булочки с кунжутом;

яйцо куриное;

размягченное сливочное масло;

укроп;

слабосоленая красная рыба;

сливки;

зеленый лук.

Как готовить:

Количество булочек и яиц берем из расчета на количество людей. Сначала включите духовку на 200 градусов. Пока она нагревается, вытаскиваем мякоть из булочек, делая корзинки. Смазываем их внутри сливочным маслом. Режем лук и рыбу, смешиваем, заливаем сливками, перемешиваем. Заполняем этой смесью булочки наполовину. Сверху разбиваем яйцо. Верхушки от булочек положить рядом с корзинками на противень. Поместить противень в духовку на 10–15 минут. Достать, украсить укропом, накрыть корзинки верхушками от булочек.

Читайте также:

Топ-5 рецептов майонеза: быстро и вкуснее магазинных

Диетолог рассказала о вредных для здоровья завтраках

Диетолог поделилась рецептом самого полезного завтрака

Физиолог назвал идеальный вариант выпечки при диабете

Диетолог объяснила, когда фастфуд может быть полезен