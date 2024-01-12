Кардиолог рассказал, какую рыбу можно есть людям с больным сердцем Кардиолог Видяскин: людям с больным сердцем лучше есть жирные сорта рыбы

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Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями лучше отдать предпочтение жирным сортам рыбы, рассказал NEWS.ru кардиолог Игорь Видяскин. Медик добавил, что при подобных недугах противопоказаны соленые продукты из-за высокого содержания натрия.

В соленой рыбе много натрия — основного компонента поваренной соли. Он повышает давление, задерживает жидкость в организме, из-за чего появляются отеки. Таким пациентам разрешается потребление жирной рыбы: лосося, макреля, сельди, форели, сардины, — отметил Видяскин.

По его словам, употребление один-два раза в неделю рыбы, богатой омега-3 жирными кислотами, снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Врач подчеркнул, что в наибольшей степени положительные эффекты проявляются в том случае, если рыба заменяет собой продукты, богатые животными жирами.

Усиленное же потребление продуктов, содержащих омега-3 жирные кислоты не влияет на смертность и достоверно не снижает риски развития ишемической болезни сердца, инсультов и других серьёзных сосудистых событий. Важно отметить, что рыбу следует готовить без добавления масла или жира, чтобы избежать увеличения содержания насыщенных жиров, которые могут негативно сказаться на сердечно-сосудистой системе, — подытожил Видяскин.

Ранее врач-диетолог Наталья Круглова посоветовала взрослым людям съедать не больше шести чайных ложек меда в день при условии, что человек не употребляет другие сладости. Специалист отметила, что этот продукт приравнивается к добавленному сахару, безопасная доза которого составляет 30 г в сутки.