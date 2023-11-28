Диетолог раскрыла, сколько меда можно съесть в день Диетолог Круглова: взрослым не следует есть больше шести ложек меда в день

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Взрослым людям не следует съедать больше шести чайных ложек меда в день при условии, что человек не употребляет другие сладости, рассказала врач-диетолог Наталья Круглова. В разговоре с «Москвой 24» специалист отметила, что этот продукт приравнивается к добавленному сахару, безопасная доза которого составляет 30 г в сутки.

Если говорим про взрослого человека, то мы отталкиваемся от такого понятия, как добавленный сахар, то есть тот, который добавляется в еду и напитки, и мед входит в это количество. <...> В чайной ложке меда примерно пять-шесть граммов сахара. То есть в сутки можно употребить пять-шесть чайных ложек при условии, что других сладостей человек не ест, — пояснила врач.

Ограничений по времени употребления меда нет. Круглова уточнила, что опасаться набора лишнего веса из-за данного продукта не следует. По ее словам, на это влияет общая калорийность рациона. Лучше всего выбирать тот мед, который не проходил термическую обработку, так как в таком случае сохраняются все питательные вещества. При этом детям до года не стоит давать продукт ни в каком виде, предупредила врач. Она отметила, что мед может вызвать аллергию, а также может содержать споры ботулизма, вредные для детского организма.

Диетолог Алексей Кабанов ранее рассказал, что легко отказаться от сахара поможет физическая активность. Также он посоветовал есть больше белковой пищи и жидких супов.