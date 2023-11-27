Диетолог дал советы, как легко отказаться от сахара Диетолог Кабанов: спорт поможет преодолеть тягу к сладкому

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Чтобы легко отказаться от сахара, необходимо вести активный образ жизни, посоветовал диетолог Алексей Кабанов. В разговоре с aif.ru специалист подчеркнул, что спорт поможет преодолеть тягу к сладкому. По его словам, при спортивных занятиях усиливается обмен веществ.

Важно уметь отказываться от лишнего сахара. Сахар вызывает привыкание. <...> Ведите активный образ жизни, введите в свое расписание как можно больше спорта. Обмен веществ при спортивных занятиях усиливается, а тяга к сахару пропадает, — пояснил диетолог.

Кроме того, лучше не ограничивать калорийность сладких продуктов, а уменьшить порции. Важно добавить в рацион овощи, которые помогут долгое время не чувствовать голод, есть больше белковой пищи и жидких супов, отметил диетолог. Также перед покупкой продуктов или готовых блюд следует внимательно изучить их состав. Кабанов порекомендовал отказаться от сладких напитков в пользу обычной воды, а сладкие перекусы заменить фруктами.

Диетолог Виктория Садовская ранее заявила, что употребление сахара в допустимых количествах не наносит вреда здоровью. Она призвала не демонизировать сахар, так как он содержится в том числе в полезных овощах, фруктах и молочных продуктах.