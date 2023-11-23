Диетолог призвала не демонизировать сахар Диетолог Садовская: умеренное употребление сахара не вредит здоровью

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Употребление сахара в допустимых количествах не наносит вреда здоровью, рассказала в беседе с «Вечерней Москвой» врач — диетолог-эндокринолог Виктория Садовская. Она призвала не демонизировать сахар, так как он содержится в том числе в полезных овощах, фруктах и молочных продуктах.

Не стоит совсем демонизировать сахар, неважно, будет это обычный сахар, тростниковый или даже фруктоза. При употреблении его в допустимых количествах, до 10% от вашего суточного рациона, негативного воздействия на организм человека не наблюдается, — подчеркнула специалист.

Она указала, что разные виды сахара — рафинированный, тростниковый, в виде сиропов — в организме превращаются в глюкозу, так что выделить наиболее полезный из вариантов не получится. При этом врач посоветовала добавлять в рацион природные источники сахарозы — молочные продукты, а также содержащие фруктозу овощи и фрукты. В то же время диетолог призвала не слишком верить уловкам маркетологов в магазинах, которые пишут на упаковке «без сахара». Если в составе продукта при этом есть фруктоза, значит, он содержит тот же сахар, только под другим названием. Такие продукты не имеют преимущества для здоровья, а стоят, как правило, значительно дороже, подчеркнула диетолог.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что количество употребляемого за сутки сахара не должно превышать по калорийности 10% от общего суточного объема съеденных продуктов. Рекомендацию ВОЗ, в соответствии с которой дневная норма сахара составляет 12 чайных ложек, или 50 г, специалист назвала условной порцией.