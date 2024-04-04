Россиянам рассказали, как выбрать лучший мангал на майские праздники Роскачество: для дачи лучше всего подойдет стационарный мангал

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

При выборе мангала стоит обращать внимание на то, в каких условиях он будет использоваться, для поездок на природу лучше подойдет переносной разборный мангал, поскольку он не занимает много места, рассказали NEWS.ru в пресс-службе Роскачества. Россиянам посоветовали выбирать мангалы из нержавеющей стали или с жаростойким эмалевым покрытием, так как они не подвергаются коррозии и служат дольше. В Роскачестве отметили, что для дачи лучше всего подойдет стационарный мангал.

Для дачи же лучше подойдет стационарный мангал с дополнительными «опциями» — печкой, насадками для казана, крышкой-гриль или решеткой-гриль. Лучше выбирать мангал с более толстыми стенками и жаростойким покрытием. Плюсом будет наличие усиливающего ребра жесткости. Хороший стационарный мангал не может весить менее 10 кг, — сообщили в Роскачестве.

При выборе мангала необходимо обращать внимание на его вес и глубину. Разборные мангалы лучше выбирать по весу и делать выбор в пользу того, который потяжелее.

Он выполнен из более толстой стали и, соответственно, более устойчив. Качественный разборный мангал весит от трех килограммов. Глубина мангала не должна быть слишком большой. Чем больше глубина, тем больше дров и угля понадобится для приготовления шашлыка. Оптимальная глубина мангала для шашлыка — от 12 до 15 см. Если глубина меньше 12 см, шашлык может пригореть, — подчеркнули в Роскачестве.

Перед покупкой мангала необходимо проверить его устойчивость. В Роскачестве отметили, что трапециевидная форма устойчивее, чем прямоугольная, а высокие ножки удобны для работы с ним.

Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин предупреждал, что неправильное сжигание мусора, а также костер с токсичными отходами и строительным мусором грозят дачникам штрафом до 15 тысяч рублей. Он добавил, что расстояние от открытого огня до построек должно быть не менее 7,5 метра, минимум 50 метров от хвойного леса, 15 метров — от лиственного.