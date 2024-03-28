Названо наказание, грозящее россиянам за сжигание мусора на даче Депутат Чаплин: сжигание мусора на даче грозит штрафом до 15 тысяч рублей

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Неправильное сжигание мусора, а также костер с токсичными отходами и строительным мусором грозят дачникам штрафом до 15 тысяч рублей, рассказал NEWS.ru депутат Госдумы Никита Чаплин. Парламентарий отметил: расстояние от открытого огня до построек должно быть не менее 7,5 метра, минимум 50 метров от хвойного леса, 15 метров — от лиственного.

За вынос отходов за территорию СНТ предусмотрен штраф в размере семи тысяч рублей. Законом разрешено сжигать мусор на своем участке, но не весь и не везде. С 1 марта 2023 года введены новые правила при сжигании травы или веток. А вот за неправильное сжигание мусора, а также за костер с токсичными отходами или строительным мусором на своей даче — штраф для владельца может быть до 15 тысяч рублей, — подчеркнул Чаплин.

Ранее Чаплин рассказал, что при покупке недостроенного дачного дома необходимо выяснить причину простаивания работ. Если пауза продолжается свыше двух лет, то, вероятно, объект стал неликвидным. Парламентарий предупредил, что проблема с завершением проекта иногда связана с неправильно спроектированным фундаментом или ограничениями на участке.

Собеседник напомнил о проверке документов на недостроенное здание — если они оформлены только на земельный участок, то постройка на нем будет рассматриваться как материалы для строительства и после завершения проекта придется самостоятельно оформлять дом.