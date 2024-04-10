«Обе ноги красного цвета»: мать два часа катала дочь в коляске с уксусом В Калининграде школьница вылила уксус в коляску с годовалым ребенком

На Балтийской косе в Калининградской области школьница вылила 70%-ный уксус в детскую коляску, оставленную в подъезде соседкой, передает издание «Клопс». В результате дочь соседки получила химические ожоги кожи после двухчасовой прогулки.

Я раздела Вику и ахнула: обе ноги от колена до попы были красного цвета! Меня как током ударило — побежала вниз, стала нюхать коляску и остолбенела: оттуда шел резкий ядовитый запах. Вытащила плед — от него вонища, пятна не видно, потому что ворс все впитал! Дома обнюхала одежду дочери — и она пахнет! — рассказала мать пострадавшей девочки.

Женщина обмыла девочку, но та плакала и не давала себя трогать в местах ожогов. Семья школьницы, на которую пали подозрения, подтвердила, что ребенок разлил бутылку с уксусом, когда поставил ее на время на коляску, чтобы завязать шнурки. В тот день бабушка готовила на улице шашлыки и попросила внучку принести ей из дома столовый продукт.

Младенца пришлось госпитализировать. В больнице у девочки диагностировали химический ожог тазобедренного сустава и нижней конечности, ожоговые раны первой степени, покрывающие 7% тела. Из больницы сообщение об инциденте поступило в правоохранительные органы. Теперь в отношении семьи школьницы проводится проверка. Отец школьницы недоволен тем, что мать пострадавшей девочки отправилась в больницу.

Непонятно, почему мать ребенка сама не почувствовала запах и не увидела пятно. Была нужна мазь от ожогов — мы предоставили мазь. Сказали, что если не подойдет, пусть купит другую и предоставит нам чек. Мы оплатим. Но из-за своего характера она поехала с ребенком в больницу. Их постоянно все не устраивает, — возмутился мужчина.

Ранее в городе Колпино Ленинградской области двухлетнего ребенка госпитализировали с ожогами лица после картофельных ингаляций. Девочку доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести после того, как родные попытались лечить ее народными методами.