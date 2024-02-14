Ребенок получил ожоги лица из-за картофельных ингаляций В Колпино ребенка госпитализировали с ожогами после картофельных ингаляций

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Колпино двухлетнего ребенка госпитализировали с ожогами лица после картофельных ингаляций, сообщает «360» со ссылкой на источник. Девочку доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести после того, как родные попытались лечить ее народными методами.

Как уточняет издание, бригаду скорой помощи вызвали на улицу Танкистов вечером 13 февраля. Бабушка пострадавшей сообщила, что днем ребенку провели ингаляцию. Девочку заставили дышать парами от горячего картофеля, из-за чего она получила ожоги левой щеки, носа, подбородка и области лба.

В Ленинградской области ранее девятимесячную девочку госпитализировали в тяжелом состоянии с ожогами после того, как она опрокинула на себя кружку с горячим чаем. У пострадавшей диагностировали ожоги почти всего тела.

До этого в Выборге Ленинградской области трехлетнего ребенка увезли в больницу с алкогольным отравлением. Мать взяла его с собой на день рождения подруги. Во время застолья он перепутал посуду и выпил спиртное. Ребенку стало плохо, он потерял сознание, а к приезду медиков впал в кому.

В конце декабря двухлетний мальчик из Санкт-Петербурга получил ожог пищевода после того, как выпил содержимое подаренного ему набора «Юный химик». Инцидент произошел в тот момент, когда мама мальчика отвернулась. Прибывшие на вызов врачи экстренно госпитализировали малыша в тяжелом состоянии.