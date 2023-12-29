Названа специя, которая поможет быстрее восстановиться после ОРВИ Диетолог Елиашевич: кардамон поможет быстрее восстановиться после ОРВИ

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​Быстрее восстановиться после вирусных инфекций поможет кардамон, рассказала aif.ru диетолог Софья Елиашевич. По словам врача, эта специя не очень популярная, зато фантастически полезная для здоровья. Кардамон также замедляет старение и снижает риск развития хронических заболеваний и онкологии.

Как пояснила диетолог, кардамон содержит много антиоксидантов, включая глутатион. Этот трипептид помогает выводить тяжелые металлы из организма и ускоряет восстановление после ОРВИ.

Елиашевич советует добавлять кардамон в кофе и чай. Кроме того, его можно использовать при приготовлении сладкой выпечки или маринада для курицы. В последнем случае специю нужно смешать с медом и перцем.

Диетолог Ольга Лушникова ранее посоветовала использовать в рационе питания такие травы и специи, как розмарин, орегано, кориандр и гвоздика. По ее словам, они обладают противовоспалительными свойствами. Также в этом плане будут полезны куркума, шафран и базилик. Она подчеркнула, что с помощью этих специй не только улучшится вкус блюд, но обогатится рацион дополнительными веществами с антиоксидантными и антисептическими свойствами.