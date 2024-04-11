Технолог раскрыла блюдо, которое заменит полноценный прием пищи Технолог Румянцева: суши и роллы могут заменить полноценный обед

Полноценный прием пищи можно заменить, выбрав на обед роллы и суши, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» технолог Людмила Румянцева. По ее словам, в этих блюдах оптимальное соотношение КБЖУ.

Несмотря на кажущуюся, на первый взгляд, простоту составов, эти блюда могут заменить полноценный прием пищи и отлично насытить организм на несколько часов. Весь секрет скрывается в рыбе. Свежий лосось, тунец, креветки или гребешок являются незаменимыми источниками качественного белка и полезных жиров, - объяснила эксперт.

Румянцева отметила, что ненасыщенные жирные кислоты, которые есть в рыбе, делают волосы шелковистыми, кожу упругой, а также помогают укреплению иммунитета. Кроме того, в рисе и овощах содержатся правильные углеводы и клетчатка, которая делает человека сытым на весь день.

Ранее диетолог Наталья Лазуренко рассказала, что идеальными вариантами для перекуса на работе станут овощные салаты, блюда из сыра или отварное мясо. Эксперт отметила, что подобный прием пищи не должен заменять полноценный обед.

До этого офтальмолог Светлана Миргородская рассказала, что на зрение положительно воздействуют рыба, морковь, бананы, малина и шампиньоны. По словам медика, эти продукты богаты такими витаминами и микроэлементами, как А, В, С, Р, D и Е, цинк, лютеин и антоциан, которые способствуют улучшенному кровоснабжению и питанию глаз.