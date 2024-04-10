Названы идеальные продукты для перекуса на работе Диетолог Лазуренко: на работу лучше брать овощные салаты, сыр или отварное мясо

Идеальными вариантами для перекуса на работе станут овощные салаты, блюда из сыра или отварное мясо, рассказала NEWS.ru диетолог Наталья Лазуренко. Эксперт отметила, что подобный прием пищи не должен заменять полноценный обед.

Идеальные продукты для перекуса на работе — это овощи и фрукты, салаты из них, так как это клетчатка, необходимая для нормального пищеварения и работы ЦНС. Подойдут также орехи, хлебцы, отварное мясо, сыры, «кисломолочка», но без сахара. Главное — понимать, что перекус не является заменой основного приёма пищи, — отметила Лазуренко.

Собеседница напомнила, что перекус разумно использовать, если между основными приемами пищи проходит более шести часов.

Ранее офтальмолог Светлана Миргородская рассказала, что рыба, морковь, бананы, малина и шампиньоны положительно воздействуют на зрение. По словам медика, эти продукты богаты такими витаминами и микроэлементами, как А, В, С, Р, D и Е, цинк, лютеин и антоциан, которые способствуют улучшенному кровоснабжению и питанию глаз.

Витамины Р (рутин) и С (аскорбиновая кислота) есть в цитрусовых, черешне, ежевике, черной смородине, малине, шиповнике, паприке, болгарском перце, картошке, капусте и лимонах, уточнила специалист.