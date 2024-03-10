Екатеринбуржцы открыли шашлычный сезон прямо на балконе

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Компания друзей развела огонь прямо на балконе многоэтажного дома в Екатеринбурге, чтобы приготовить шашлык, сообщает Telegram-канал Ural Mash. По его данным, инцидент произошел на Кольцевой улице.

Отмечается, что барбекю-вечеринка продлилась примерно 10 минут, после чего прибыли пожарные и потушили огонь. Кроме того, спасатели провели профилактическую беседу с нарушителями.

В январе москвич получил серьезные ожоги лица, пытаясь пожарить шашлык во дворе жилого комплекса. Мужчина с друзьями решили не ехать на дачу и вышли готовить мясо прямо возле дома в Марьиной Роще. 34-летний Алексей вылил на угли жидкость для розжига и неудачно поджег. Пламя вырвалось прямо ему в лицо. Пострадавшего госпитализировали с серьезными ожогами.

До этого группа мужчин разожгла мангал для жарки шашлыков на балконе жилого дома в Москве. Местные жители жаловались на соседей в соцсетях и утверждали, что зона для жарки шашлыков и барбекю разворачивается там далеко не впервые.

В свою очередь депутат Госдумы Никита Чаплин предупредил, что приготовление продуктов на открытом огне на балконе или лоджии квартиры запрещено в России. По его словам, за нарушение этого запрета гражданам может грозить штраф до 15 тысяч рублей, если никто при этом не пострадал.