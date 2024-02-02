«Панкреатит и гепатит»: хирург назвал самые вредные закуски к водке Хирург Умнов: закусывающие водку шашлыком и сыром рискуют заболеть гепатитом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Худшими закусками к водке, о которых лучше забыть, являются жирные, копченые и жаренные продукты, рассказал NEWS.ru преподаватель медицинского факультета Государственного университета просвещения хирург Александр Умнов. Он отметил, что данные блюда слишком сильно нагружают печень и поджелудочную железу и долго перевариваются, провоцируя развитие панкреатита и гепатита.

Жирные, копченые, жареные продукты сами по себе трудны к перевариванию, а уж если смешать их с водкой, то нагрузка на печень, поджелудочную железу и желудок будет колоссальная. Органы могут не справиться, что в дальнейшем способно привести к алкогольному гепатиту или панкреатиту. Поэтому забудьте о водке с шашлыком, жирными сырами, копченой колбасой, — добавил Умнов.

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