Россиянам напомнили, какую опасность таит в себе шашлык Врач Беляева: шашлык опасен для здоровья из-за поджаристой корочки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Поджаристая корочка шашлыка опасна для здоровья, предупредила врач общей практики Мария Беляева. В разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» специалист отметила, что корочка может содержать канцерогены, вызывающие онкологические заболевания. Опасность представляет и недожаренное мясо: в нем могут быть личинки паразитов.

Если на шашлыке образовалась подгоревшая корочка, ее необходимо убрать, в ней могут содержаться канцерогены, вызывающие онкологические заболевания. Но и сырым мясо тоже оставлять нельзя — там можно найти личинки паразитов, — пояснила врач.

Важно соблюдать меру при употреблении шашлыка. Переедание, особенно тяжелой пищи, вредит здоровью сосудов и обмену веществ. Особую опасность злоупотребление шашлыком представляет для людей, страдающих от заболеваний желудочно-кишечного тракта. Специалист посоветовала отдавать предпочтение менее жирному мясу, птице или рыбе. Лучше всего подавать блюдо с овощами и зеленью.

Врач-диетолог Алена Поташева ранее рассказала, что популярное убеждение, что отказ от глютена приравнивается к здоровому питанию, не более чем миф. По ее словам, большинство людей просто заменяют продукты на вредные безглютеновые, которые представляют абсолютно такую же опасность для здоровья.