Врач развеяла популярный миф об отказе от глютена Врач Поташева: отказ от глютена не надо приравнивать к здоровому питанию

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Популярное убеждение, что отказ от глютена приравнивается к здоровому питанию, не более чем миф, предупредила врач-диетолог Алена Поташева. В разговоре с LIFE.ru специалист подчеркнула, что большинство людей просто заменяют продукты на вредные безглютеновые, которые представляют абсолютно такую же опасность для здоровья.

Важно сказать, что очень часто люди подменяют понятия «здоровое питание» и «исключение глютена»: они просто заменяют вредные глютеновые продукты такими же вредными безглютеновыми, что наносит одинаковый вред здоровью, — пояснила Поташева.

При желании отказаться от глютена и перейти на правильное питание необходимо проконсультироваться с врачом, чтобы не заработать проблемы со здоровьем. Нельзя просто убирать продукты из рациона без знания, на что их заменить. Так, при отказе от глютена рацион должен быть сбалансированным и включать в себя крупы, листовую зелень, овощи, морепродукты, мясо птицы, яйца и рыбу, уточнила врач.

Диетолог Наталья Лазуренко ранее рассказала, что сочетание определенных продуктов питания может привести к ухудшению пищеварения, негативным последствиям для здоровья и ослаблению питательных свойств. По ее словам, речь идет о белках и крахмале, алкоголе и мясе, молоке и цитрусовых, а также йогурте с фруктами.