Названы самые вредные сочетания продуктов Диетолог Лазуренко назвала сочетание картофеля и мяса вредным для организма

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Сочетание определенных продуктов питания может привести к ухудшению пищеварения, негативным последствиям для здоровья и ослаблению питательных свойств, рассказала NEWS.ru диетолог Наталья Лазуренко. По ее словам, речь идет о белках и крахмале, алкоголе и мясе, молоке и цитрусовых, а также йогурте с фруктами. Специалист отметила, что любимое россиянами сочетание мяса и картошки может затруднить пищеварение и вызвать чувство тяжести. Также диетолог призвала не есть фрукты после еды, так как это может привести к брожению и газообразованию в желудке из-за различной скорости переваривания этих продуктов.

Кислота цитрусовых может свернуть белок молока, что может привести к расстройствам желудка. Йогурт содержит пробиотики, которые могут быть уничтожены кислотой фруктов, что уменьшит пользу от их одновременного употребления. Употребление мяса с алкоголем может вызвать избыточную нагрузку на печень и ухудшить переваривание, — сказала Лазуренко.

Ранее Лазуренко заявила, что средиземноморская диета является одним из наиболее исследованных и рекомендуемых типов диет. По ее словам, данная диета богата растительными продуктами, оливковым маслом, орехами, рыбой и фруктами, что способствует поддержанию здоровья сердца и снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний. Также средиземноморская диета защищает от воспалений, снижает риск диабета и сохраняет нормальный вес.