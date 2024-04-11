«Черви и скребни»: названы наиболее зараженные глистами виды мяса Диетолог Иванова: чаще всего паразитами заражены курятина, свинина и утятина

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Чаще всего паразитов находят в утятине, курятине и свинине, рассказала NEWS.ru диетолог Виктория Иванова. По ее словам, в последнем типе мяса обычно обнаруживают свиного цепня, а пациенту ставят диагноз «цистицеркоз».

Чаще всего в свинине обнаруживается свиной цепень. Если личинки свиного цепня начинают переноситься по току лимфы и заражать внутренние органы, врачи ставят диагноз — цистицеркоз. Утки подвергаются заражению нематодами, кольчатыми и плоскими червями, скребнями, — подчеркнула Иванова.

Собеседница напомнила: перед паразитами уязвимы домашние куры — одна больная особь способна заразить всю популяцию. Иванова отметила: глисты размножаются в том числе в куриных печени и яйцах.

К сожалению, больная курица быстро заражает гельминтами всю птицу в домашнем хозяйстве. Глисты обнаруживаются не только в мясе печени, но и в куриных яйцах. Угроза заражения может возникнуть тогда, когда человек употребляет зараженные продукты или ест сырые куриные яйца, — заявила Иванова.

Медик подчеркнула: в говядине паразиты встречаются реже, но лучше не рисковать. Есть вероятность заразиться личинками бычьего цепня или кишечной палочкой после говяжьего тартара или стейка средней прожарки, уточнила она.

Ранее в Челябинске личинки паразитического гельминта эхинококка проникли в мозг 12-летнего ребенка, едва не вызвав его паралич и смерть. По словам паразитолога Александра Лукашева, изначально яйца гельминта могли попасть в организм мальчика в результате контакта с животным.