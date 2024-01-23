Паразитолог объяснил, как в мозгу ребенка из Челябинска завелись черви Паразитолог Лукашев: черви попали в мозг ребенка после контакта с животным

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Паразитический гельминт эхинококк, проникший в мозг 12-летнего ребенка из Челябинска и едва не вызвавший паралич и смерть, изначально мог попасть в организм мальчика в результате контакта с животным, рассказал в беседе с aif.ru директор Института медицинской паразитологии Сеченовского университета Александр Лукашев. По его словам, личинки червя из кишечника через кровь попали в мозг.

Человек может заражаться не только напрямую, погладив собаку, но и через загрязненные поверхности или через других домашних животных. <...> Сначала яйца паразита попадают в кишечник, там из них образуются личинки, которые с кровью разносятся по разным органам, — объяснил специалист.

По его словам, развитие заболевания происходит очень медленно, иногда эхинококкоз может протекать бессимптомно в течение нескольких лет. Выявляется паразит чаще всего при УЗИ брюшной полости или компьютерной томографии легких. Как правило, длина взрослого гельминта составляет 5-6 см. Как подчеркнул эксперт, чаще всего кисты эхинококка возникают в печени, реже в легких. Случай с кистой паразита в мозгу врач охарактеризовал как достаточно редкий, хотя и не уникальный.

Инцидент с 12-летним мальчиком произошел в Челябинске в середине января. Родители обратили внимание, что сын стал хуже учиться, постоянно уставал и хотел спать, затем он перестал чувствовать руки и ноги, у мальчика перекосило лицо. Врачи выявили у ребенка в мозге кисту, образованную личинками эхинококка. Школьника успешно прооперировали, он пошел на поправку.

Ранее ученики одной из школ в Хабаровском крае обнаружили червя в макаронах и мертвую пчелу в йогурте, которые им подали в столовой на обед. Прокуратура региона начала проверку.