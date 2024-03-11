Дачникам назвали правила сжигания мусора и приготовления шашлыка на участке Депутат Чаплин: сжигать мусор на даче можно только в металлическом контейнере

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сжигать мусор или сухую траву на приусадебном участке разрешается только в металлическом контейнере, рассказал NEWS.ru председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин. Он подчеркнул: емкость необходимо разместить минимум в 7,5 метра от зданий, в 50 метрах от хвойного леса и в 15 метрах от лиственного леса, при этом зона очистки вокруг должна быть минимум 5 метров.

Если готовить шашлык или другие продукты на открытом огне, то расстояние до зданий должно быть не менее 5 м, а зона очистки от горючих материалов вокруг контейнера — до 2 м. Чаще всего дачи горят из-за непотушенных окурков, брошенных около бани или на деревянной веранде. Если дом стоит с соседним участком, то масштабной трагедии практически не избежать, — отметил Чаплин.

Парламентарий подчеркнул: еще одна распространенная причина пожаров на даче — неправильное использование электрооборудования, проблемы с электропроводкой или ее некачественная установка. По его словам, в ЧП иногда виноваты некомпетентные сотрудники ремонтных служб.

Во время дождя происходит протечка через крышу, что может привести к короткому замыканию и пожару. Важно не нарушать также правила пожарной безопасности внутри самого дома: печь, камин, проводка. Не оставляйте детей без присмотра, не курите внутри помещения и своевременно меняйте проводку, — подытожил Чаплин.

Ранее Чаплин рассказал, что в марте можно начинать сажать томаты, перец, баклажаны, базилик, лук и ряд других культур. По его словам, к наступлению теплой погоды такая рассада успеет подрасти и будет готова к пересадке в почву.