Назван доступный продукт, улучшающий зрение и укрепляющий зубы Профилактик Овнанян: одна сырая морковь в день укрепит зубы и улучшит зрение

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Употребление одной сырой моркови в день позволит улучшить зрение и укрепить зубы, рассказала NEWS.ru врач-профилактик Эвелина Овнанян. По ее словам, в корнеплоде содержатся витамины E, C, K, B3, B5, также кальций, фосфор, натрий, калий и магний.

В моркови содержатся такие витамины, как Е, С, K, В3, В5, а также каротин и минералы — кальций, натрий, фосфор, калий и магний. Если есть по небольшой сырой морковке каждый день, можно улучшить зрение и состояние зубов, — добавила Овнанян.

Эксперт напомнила, что с морковью лучше употреблять небольшое количество жира — масло, сметана, сыр, иначе каротин не усвоится.

Ранее нутрициолог Вероника Гусакова сообщила, что кисломолочные продукты, такие как кефир, йогурт или сметана, могут помочь «потушить пожар» во рту из-за острой пищи. По ее словам, подойдут также сладкие напитки, лимон или несколько капель растительного масла. Эксперт пояснила, что продукты, содержащие пробиотики, восстанавливают баланс в кишечнике. Кроме того, кисломолочные продукты помогают создать защитную пленку на слизистой оболочке рта, уменьшая неудобство, добавила эксперт.

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