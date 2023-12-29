5 вариантов разгрузочных дней с простыми рецептами Узнаем, зачем нужны разгрузочные дни, и расскажем, какие рецепты подойдут, чтобы организм отдохнул после застолий

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Рецепты для разгрузочных дней

Если вы доели оливье вечером 5 января, примерили офисный костюм и обнаружили, что стали шире в талии, не стоит отчаиваться — впереди у вас будет целых три дня, чтобы привести себя в норму. Конечно, для полноценной диеты этого времени не хватит, зато вполне можно устроить разгрузочные дни.

Что такое разгрузочные дни

Разгрузочные дни можно условно разделить на несколько типов:

На воде: лучше соблюдать не более одних суток. Разрешено пить только чистую питьевую воду.

Питьевые: допускается держать до трех суток. Разрешен нежирный бульон, обезжиренный кефир или свежевыжатые овощные соки.

С монопродуктом: также можно соблюдать до трех дней. Разрешено употреблять только один продукт в ограниченном количестве — яблоки, огурцы, гречку, рис, творог, куриную грудку, говядину.

Низкокалорийные: еще один трехдневный вариант. Допускается употребление нескольких низкокалорийных продуктов.

Основная задача разгрузочных дней — дать возможность желудочно-кишечному тракту отдохнуть от слишком обильного и неполезного питания. Снижение веса выступает здесь побочным эффектом. Главное во время разгрузочных дней:

обязательно соблюдать питьевой режим;

весь объем разрешенных продуктов делить на 5–6 равных порций;

избегать стрессовых ситуаций;

не допускать высоких физических нагрузок;

спать достаточное количество времени;

устраивать однодневную разгрузку не чаще одного раза в неделю.

Также важно понимать, что при наличии хронических заболеваний необходимо посоветоваться с врачом, прежде чем начинать практиковать разгрузочные дни. Кроме того, в случае если вы разгружаетесь более одних суток и почувствовали ухудшение самочувствия, то необходимо вернуться к нормальному рациону.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Рецепт салата для разгрузочных дней

Рецепты для разгрузочных дней

Если вы никогда не практиковали разгрузочные дни, то в первый раз может быть очень сложно продержаться до конца. Чтобы было легче, диетологи рекомендуют правильно входить и выходить из разгрузки. Так, вечером перед намеченным днем поужинайте раньше обычного и съешьте небольшую порцию привычной еды или достаточное количество низкокалорийной пищи. Идеальным вариантом будет омлет или запеченная рыба со свежими овощами. Затем следует разгрузочный день, однако выходить из него можно будет уже вечером, съев на ужин также что-то низкокалорийное и легкоусвояемое. Например, небольшую порцию творога или отварного куриного филе. Впрочем, выбор блюда зависит от того, какую разгрузку вы выбрали.

Яблочная разгрузка

При выборе такого варианта разрешается в течение дня съесть 2 кг яблок и выпить 2 л воды или зеленого чая. Необязательно есть яблоки целиком: можно очистить их от кожуры и приготовить пюре в блендере или запечь в духовке, добавив корицу. Сахар, разумеется, во время разгрузки запрещен. Яблоки обладают низкой калорийностью, поэтому такой способ разгрузки позволит скинуть немного лишнего веса.

Яблочно-творожный вариант

Это более щадящий вариант для тех, кто не считает, что одними яблоками можно насытиться. В этом случае в разгрузочный период разрешено употребить 600 г обезжиренного творога и 1 кг яблок. Оба продукта можно запекать или готовить десерт с добавлением корицы. 2 л воды или зеленого чая также остаются обязательными. Из-за низкой калорийности продуктов за трое суток можно скинуть 1–2 кг.

Кефирный день

Кефир, даже с низкой жирностью, хорошо насыщает организм. Кроме того, он полезен для кишечника благодаря содержанию молочнокислых бактерий. За сутки разрешается выпить 1,5 л кефира жирностью не более 2,5%. Также обязательно пить чистую воду или зеленый чай. За три дня такого воздержания можно сбросить пару килограммов.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Рецепты для похудения в разгрузочные дни

Мясной день

Это самый сытный вариант разгрузки и один из наиболее безопасных. За день можно съесть 400 г куриного филе, грудки индейки или нежирной говядины. Мясо необходимо разделить на пять равных порций. Такой вариант разгрузки можно соблюдать до трех суток, при этом обязательно пить достаточное количество воды. Несмотря на то, что на такой разгрузке человек остается сытым, из-за употребления только белка и отсутствия в меню жиров и углеводов можно избавиться от нескольких килограммов лишнего веса.

Дни на рисе или гречке похожи на монодиеты на этих крупах, в качестве разгрузки их можно соблюдать до трех суток. Однако сбросить вес при выборе такого варианта не удастся.

Рецепты для похудения в разгрузочные дни

Однако если вашей целью является не только разгрузка, но и избавление от лишних килограммов, то можно попробовать провести разгрузочный день на овощном салате. Как правило, его используют для очищения кишечника, однако он хорошо помогает избавиться от лишнего веса.

Для приготовления салата «Метелка» в качестве блюда на разгрузочный день в соответствии с рецептом нам потребуется:

Капуста белокочанная — 700 г

Свекла сырая — 350 г

Морковь сырая — 350 г

Лимон — 1,5 шт.

Оливковое масло — 50 мл

Овощи чистят и натирают на крупной терке. Смешивают в большой миске, поливают соком лимона и заправляют маслом. Соль в данном случае запрещена. Салат делится на 5–6 равных порций и съедается в течение дня. Поскольку его основное предназначение — очистка кишечника, то разгрузочный день лучше провести дома и воздержаться от длительных прогулок. Если разгрузка на таком рационе запланирована на 2–3 дня, то за это время можно избавиться от 1–2 лишних килограммов.

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