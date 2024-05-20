Традиционный рецепт оливье: быстро, просто и сытно

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Оливье

Оливье — аппетитный салат, который идеально дополнит праздничный стол. Делимся пошаговым традиционным рецептом закуски, которая по силам даже неискушенному кулинару.

Ингредиенты

Колбаса вареная — 300 г.

Картофель — 3 шт.

Яйцо куриное — 4 шт.

Морковь — 1 шт.

Огурцы маринованные — 3 шт.

Горошек консервированный — 1 банка.

Майонез — 200 г.

Соль — на свой вкус.

Перец — на свой вкус.

Пропорции разрешается незначительно менять в зависимости от личных предпочтений.

Способ приготовления

Картофель и морковь отварите до готовности. Дайте остыть, удалите скорлупу. Смешайте.

Отварите яйца вкрутую. Остудите, очистите от скорлупы.

Нарубите все перечисленные ингредиенты кубиками примерно одинакового размера. Добавьте колбасу и огурцы, также нарубите кубиками. Смешайте.

Переложите смесь в глубокую емкость, всыпьте консервированный горошек. Сдобрите майонезом, посыпьте солью и перцем, тщательно перемешайте.

Поставьте оливье в холодильник. Ингредиенты пропитаются соком и майонезом.

Салат готов! Подавайте охлажденным.

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