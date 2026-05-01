Российский боец убедил офицера ВСУ сложить оружие

Пленный старший лейтенант Вооруженных сил Украины Владимир Антонюк рассказал ТАСС, что офицер российской армии убедил его сдаться без боя и тем самым спас ему жизнь. Он пояснил, что военнослужащий ВС РФ сумел найти слова, которые помогли принять решение сложить оружие.

Российский военнослужащий, командир группы, <...> начал просто со мной разговаривать. Правильно, в правильном тоне. Я часто [пытался], но никак не мог вспомнить первые слова. Важны были даже не слова, а то, как они были произнесены. Было без всякой агрессии, то есть спокойным, ровным голосом, — заявил пленный.

Как отметил пленный, именно благодаря словам российского офицера он остался жив. Антонюк также добавил, что столкновение с бойцами РФ стало для его группы полной неожиданностью, так как они находились в глубоком тылу, далеко от линии боевого соприкосновения.

Ранее бывший сотрудник СБУ и пленный контрразведчик Сергей Михайлов сообщил, что намерен отказаться от участия в обмене пленными, он не желает возвращаться на родину. Михайлов заявил, что на Украине его могут убить. Официальных комментариев от украинской стороны по данному заявлению пока не поступало.