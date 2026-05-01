01 мая 2026 в 07:23

Российский боец убедил офицера ВСУ сложить оружие

Пленный старший лейтенант Вооруженных сил Украины Владимир Антонюк рассказал ТАСС, что офицер российской армии убедил его сдаться без боя и тем самым спас ему жизнь. Он пояснил, что военнослужащий ВС РФ сумел найти слова, которые помогли принять решение сложить оружие.

Российский военнослужащий, командир группы, <...> начал просто со мной разговаривать. Правильно, в правильном тоне. Я часто [пытался], но никак не мог вспомнить первые слова. Важны были даже не слова, а то, как они были произнесены. Было без всякой агрессии, то есть спокойным, ровным голосом, — заявил пленный.

Как отметил пленный, именно благодаря словам российского офицера он остался жив. Антонюк также добавил, что столкновение с бойцами РФ стало для его группы полной неожиданностью, так как они находились в глубоком тылу, далеко от линии боевого соприкосновения.

Ранее бывший сотрудник СБУ и пленный контрразведчик Сергей Михайлов сообщил, что намерен отказаться от участия в обмене пленными, он не желает возвращаться на родину. Михайлов заявил, что на Украине его могут убить. Официальных комментариев от украинской стороны по данному заявлению пока не поступало.

Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло
