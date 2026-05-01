01 мая 2026 в 07:29

ВС России уничтожили 17 офицеров и сержантов ВСУ под Ахтыркой

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Порядка 17 офицеров и сержантов Вооруженных сил Украины ликвидированы при ударе по командному пункту 162-й бригады ВСУ в Сумской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах РФ. Потери среди личного состава показал анализ некрологов.

Анализ некрологов уничтоженных противников показал, что в результате нашего огневого воздействия по командному пункту 162-й бригады ВСУ в районе Ахтырки уничтожены заместитель командира батальона майор Белемец и находящиеся с ним младшие офицеры и сержанты — всего не менее 17 националистов, — рассказал собеседник агентства.

Ранее артиллерист 10-го гвардейского танкового полка «Южной» группировки российских войск с позывным Артист рассказал об убийствах украинскими военными мирных жителей во время отступления на Константиновском направлении в ДНР. По его словам, речь идет о фактах военных преступлений ВСУ.

До этого стало известно, что бойцы спецназа «Ахмат» и подразделения группировки «Север» отрезают участки с выявленными силами ВСУ в Сумской области. Российские военные не дают противнику отойти в тыловые районы в рамках формирования буферной зоны.

