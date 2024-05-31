7 рецептов бодрящего диетического смузи с сельдереем

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Рецепты смузи с сельдереем

Смузи — это витаминный напиток, который не только утолит жажду, но и наполнит тело энергией. Делимся 7 рецептами зеленого смузи из сельдерея, которые можно пить в том числе во время диеты. Подавайте напиток охлажденным. При необходимости разбавьте небольшим количеством воды.

Зеленый смузи из сельдерея, огурца и яблока

Для этого напитка вам понадобятся:

сельдерей — 2 стебля;

яблоко зеленое — 1 шт.;

огурец — 1 шт.;

сок половинки лимона — по желанию.

Очистите огурец, яблоко и стебли сельдерея от кожуры. Нарежьте ингредиенты, сложите в блендер. По желанию влейте сок лимона. Можно также добавить листья мяты. Взбейте до однородности и перелейте в стакан.

Витаминный смузи из сельдерея и имбиря

Подготовьте следующие ингредиенты:

сельдерей — 2 стебля;

яблоко зеленое — 1 шт.;

корень имбиря — кусочек на свой вкус;

сок лимона — по вкусу.

Очистите ингредиенты от кожуры. Нарежьте на кусочки, переложите в блендер и взбейте до однородности. Затем перелейте в стакан. Иногда яблоко в этом рецепте заменяют огурцом, так что экспериментируйте.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru Зеленый смузи

Диетический смузи из сельдерея и шпината

В составе этого напитка:

сельдерей — 2 стебля;

шпинат — 100 г;

вода — 100 мл;

мед — 1 ст. л. по желанию;

яблоко зеленое — 1 шт.;

киви, груша, авокадо — по 60 г каждого по желанию.

Очистите ингредиенты от кожуры. Шпинат тщательно промойте. Сложите ингредиенты в блендер, влейте воду, добавьте мед и взбейте до однородности.

Жиросжигающий смузи из сельдерея и ананаса

Вам понадобятся:

сельдерей — 2 стебля;

ананас — 200 г;

киви — 1 шт.;

базилик — по вкусу;

сок половинки лайма или лимона.

Очистите киви, ананас и сельдерей, нарежьте. Базилик измельчите. Сложите ингредиенты в блендер, залейте соком лайма или лимона и взбивайте до однородности.

Овощной смузи из сельдерея и моркови

Подготовьте следующие ингредиенты:

сельдерей — 2 стебля;

морковь — 1 шт.;

вода — 150 мл.

Очистите и нарежьте кусочками сельдерей и морковь, переложите в блендер. Влейте воду, взбивайте до однородности. Чтобы добавить напитку пикантности, включите в состав 2–3 финика без косточки. Можно также добавить свежевыжатый апельсиновый сок, 1 зеленое яблоко или 1 банан.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru Смузи с морковью

Фруктово-овощной смузи из сельдерея и банана

Вам понадобятся:

сельдерей — 2 стебля;

банан — 1–2 шт.;

яблоко зеленое — 1–2 шт.;

вода — 100 мл.

Очистите и нарежьте яблоки, бананы и сельдерей. Соедините в блендере, добавьте воды и взбейте. Иногда яблоки в этом смузи не используются, зато добавляется зелень, например укроп.

Сладкий смузи из сельдерея и груши

В состав этого напитка входят:

сельдерей — 2 стебля;

груша — 1 шт.;

яблоко — 1 шт.;

лимонный сок — 1 ч. л.;

вода — 100 мл.

Промойте, очистите и нарежьте ингредиенты. Соедините кусочки в блендере, залейте водой, влейте лимонный сок, взбейте до однородности.

Это были 7 простых рецептов смузи с сельдереем. Для приготовления вкусного напитка требуется минимум ингредиентов и времени.

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