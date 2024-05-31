Смузи — это витаминный напиток, который не только утолит жажду, но и наполнит тело энергией. Делимся 7 рецептами зеленого смузи из сельдерея, которые можно пить в том числе во время диеты. Подавайте напиток охлажденным. При необходимости разбавьте небольшим количеством воды.
Зеленый смузи из сельдерея, огурца и яблока
Для этого напитка вам понадобятся:
- сельдерей — 2 стебля;
- яблоко зеленое — 1 шт.;
- огурец — 1 шт.;
- сок половинки лимона — по желанию.
Очистите огурец, яблоко и стебли сельдерея от кожуры. Нарежьте ингредиенты, сложите в блендер. По желанию влейте сок лимона. Можно также добавить листья мяты. Взбейте до однородности и перелейте в стакан.
Витаминный смузи из сельдерея и имбиря
Подготовьте следующие ингредиенты:
- сельдерей — 2 стебля;
- яблоко зеленое — 1 шт.;
- корень имбиря — кусочек на свой вкус;
- сок лимона — по вкусу.
Очистите ингредиенты от кожуры. Нарежьте на кусочки, переложите в блендер и взбейте до однородности. Затем перелейте в стакан. Иногда яблоко в этом рецепте заменяют огурцом, так что экспериментируйте.
Диетический смузи из сельдерея и шпината
В составе этого напитка:
- сельдерей — 2 стебля;
- шпинат — 100 г;
- вода — 100 мл;
- мед — 1 ст. л. по желанию;
- яблоко зеленое — 1 шт.;
- киви, груша, авокадо — по 60 г каждого по желанию.
Очистите ингредиенты от кожуры. Шпинат тщательно промойте. Сложите ингредиенты в блендер, влейте воду, добавьте мед и взбейте до однородности.
Жиросжигающий смузи из сельдерея и ананаса
Вам понадобятся:
- сельдерей — 2 стебля;
- ананас — 200 г;
- киви — 1 шт.;
- базилик — по вкусу;
- сок половинки лайма или лимона.
Очистите киви, ананас и сельдерей, нарежьте. Базилик измельчите. Сложите ингредиенты в блендер, залейте соком лайма или лимона и взбивайте до однородности.
Овощной смузи из сельдерея и моркови
Подготовьте следующие ингредиенты:
- сельдерей — 2 стебля;
- морковь — 1 шт.;
- вода — 150 мл.
Очистите и нарежьте кусочками сельдерей и морковь, переложите в блендер. Влейте воду, взбивайте до однородности. Чтобы добавить напитку пикантности, включите в состав 2–3 финика без косточки. Можно также добавить свежевыжатый апельсиновый сок, 1 зеленое яблоко или 1 банан.
Фруктово-овощной смузи из сельдерея и банана
Вам понадобятся:
- сельдерей — 2 стебля;
- банан — 1–2 шт.;
- яблоко зеленое — 1–2 шт.;
- вода — 100 мл.
Очистите и нарежьте яблоки, бананы и сельдерей. Соедините в блендере, добавьте воды и взбейте. Иногда яблоки в этом смузи не используются, зато добавляется зелень, например укроп.
Сладкий смузи из сельдерея и груши
В состав этого напитка входят:
- сельдерей — 2 стебля;
- груша — 1 шт.;
- яблоко — 1 шт.;
- лимонный сок — 1 ч. л.;
- вода — 100 мл.
Промойте, очистите и нарежьте ингредиенты. Соедините кусочки в блендере, залейте водой, влейте лимонный сок, взбейте до однородности.
Это были 7 простых рецептов смузи с сельдереем. Для приготовления вкусного напитка требуется минимум ингредиентов и времени.
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