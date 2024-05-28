Простой рецепт фруктового салата: готовим легкую диетическую закуску

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Фруктовый салат

Фруктовый салат — легкая низкокалорийная закуска, богатая витаминами и клетчаткой. Делимся простым рецептом салата, идеально подходящего для диеты или перекуса в разгар жаркого дня.

Ингредиенты

Бананы — 2 шт.

Яблоко — 1 шт.

Груша — 1 шт.

Апельсин — 1 шт.

Виноград — 1/2 стакана

Гранат очищенный — 1/2 стакана

Клубника — 1 стакан

Лимонный сок — 1–2 ст. л. для заправки

Мед — 2 ст. л. для заправки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Рецепт фруктового салата

Способ приготовления

Бананы, яблоко, грушу, клубнику нарежьте кубиками. Апельсин поделите на дольки, снимите белую кожицу. Смешайте в глубокой миске.

Добавьте зерна граната, виноград (если он крупный, его тоже можно порезать).

Полейте фрукты и ягоды лимонным соком и медом. Перемешайте.

Уберите в холодильник на 30 минут, чтобы ингредиенты пропитались заправкой.

Простой питательный фруктовый салат готов! При желании заправку из меда и лимонного сока можно заменить йогуртом без наполнителей. Вы также можете убирать или добавлять ингредиенты в зависимости от личных предпочтений.

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