Домашний творог — питательное блюдо, богатое белком и кальцием. Для его приготовления потребуется всего один ингредиент. Делимся простым пошаговым рецептом.
Ингредиенты
- молоко — 1,5 л
Лучшее решение — жирное фермерское молоко. Творог из магазинного молока получается не всегда или выходит скудным по количеству и вкусу.
Способ приготовления
Влейте молоко в банку объемом 3 литра и оставьте в теплом месте на два дня. Молоко скиснет, и на нем образуется сгусток сметаны.
Возьмите большую кастрюлю, застелите ее дно полотенцем и поставьте в нее банку с простоквашей. (Благодаря полотенцу банка не лопнет.) Залейте кастрюлю холодной водой. Уровень воды должен быть выше, чем уровень простокваши в банке.
Поставьте кастрюлю на слабый огонь, доведите воду до кипения. Выключите огонь, оставьте банку в кастрюле еще на час.
Возьмите дуршлаг, застелите его несколькими слоями марли. Вылейте в него содержимое банки.
Скрутите марлю с творожным осадком в мешочек, подвесьте и оставьте на два часа. За это время стекут остатки сыворотки.
Переложите домашний творог в чистую емкость и уберите в холодильник.
Мягкий творог из молока готов!
Ранее мы поделились рецептом нежной запеканки, как в детском саду.
Читайте также:
Классический рецепт безе: нежное лакомство из 4 ингредиентов
Простой рецепт омлета с начинкой: готовим аппетитное блюдо за 10 минут
Классический рецепт нежных творожных сырников на сковороде
Паста с говядиной в томатном соусе: простой рецепт спагетти по-итальянски
Классический рецепт наваристого борща с мясом