Простой рецепт омлета с начинкой: готовим аппетитное блюдо за 10 минут

Омлет — не только сытное, но и простое в приготовлении блюдо. Рассказываем, как пожарить пышный ароматный омлет на сковороде, потратив минимум времени и продуктов.

Ингредиенты

яйца — 3 шт.;

молоко — 2 ст. л.;

растительное масло — 1 ст. л.;

соль — по вкусу;

перец — по вкусу.

Идеальный омлет стоит сдобрить начинкой. Выбирайте ее на свой вкус. Это может быть сыр, ветчина, помидоры, брокколи или что-то другое. Количество начинки определяется на глаз, пропорционально яичной смеси.

Способ приготовления

Разбейте яйца в глубокую миску. Добавьте молоко, старательно взбейте, посолите и поперчите по вкусу. Взбивайте до образования однородной массы. Разогрейте масло на сковороде. Выложите на сковороду начинку (кроме сыра: сыр кладется непосредственно на омлет). Обжаривайте несколько минут. Залейте начинку яично-молочной смесью. Накройте сковороду крышкой. Жарьте омлет около 7 минут на слабом огне. Судить о готовности можно по поверхности блюда: на ней не должно остаться влажных, не схватившихся участков. Готово! Сытное угощение можно подавать к столу.

Ранее мы рассказывали, как легко и быстро приготовить сырники.