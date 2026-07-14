Врач объяснила, из-за чего появляется жир на животе

Жир на животе скапливается из-за особенностей образа жизни, рассказала интернет-изданию Regions врач-терапевт Александра Куденко. Она отметила, что критический объем талии для женщин — более 80 сантиметров, а для мужчин — более 94 сантиметров.

Накопление жира на животе — это не просто «конституция» или «возраст». Это результат взаимодействия питания, гормонов, стресса и образа жизни. И хорошая новость в том, что каждый из этих факторов можно изменить, — заявила Куденко.

Врач подчеркнула, что каждые лишние 5 см на талии повышают риск преждевременной смерти: у женщин — на 13%, у мужчин — на 17%. Она посоветовала комплексно подойти к проблеме: пересмотреть питание, добавить физическую активность и нормализовать сон.

Ранее фитнес-эксперт, тренер Эмиль Халимов рассказал, что при похудении стоит убрать из рациона так называемый жидкий сахар в виде газировок и пакетированных напитков, а также алкоголь, колбасы и выпечку. Специалист подчеркнул, что сладкие напитки можно заменить какао на молоке, водой с лимоном или чаем без добавления сахара.