Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
14 июля 2026 в 14:28

Врач объяснила, из-за чего появляется жир на животе

Врач Куденко: жир на животе скапливается из-за особенностей образа жизни

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Жир на животе скапливается из-за особенностей образа жизни, рассказала интернет-изданию Regions врач-терапевт Александра Куденко. Она отметила, что критический объем талии для женщин — более 80 сантиметров, а для мужчин — более 94 сантиметров.

Накопление жира на животе — это не просто «конституция» или «возраст». Это результат взаимодействия питания, гормонов, стресса и образа жизни. И хорошая новость в том, что каждый из этих факторов можно изменить, — заявила Куденко.

Врач подчеркнула, что каждые лишние 5 см на талии повышают риск преждевременной смерти: у женщин — на 13%, у мужчин — на 17%. Она посоветовала комплексно подойти к проблеме: пересмотреть питание, добавить физическую активность и нормализовать сон.

Ранее фитнес-эксперт, тренер Эмиль Халимов рассказал, что при похудении стоит убрать из рациона так называемый жидкий сахар в виде газировок и пакетированных напитков, а также алкоголь, колбасы и выпечку. Специалист подчеркнул, что сладкие напитки можно заменить какао на молоке, водой с лимоном или чаем без добавления сахара.

Здоровье
врачи
похудение
питание
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ИННОПРОМ АРТ расширится до 4 тыс. квадратных метров в 2027 году
Токсиколог ответил, как определить недостаток воды в организме
В Госдуме назвали размер зарплаты, который должен устроить россиян
Озвучено, во сколько обойдется сбор США с грузов в Ормузе
Экономист рассказал, как изменились стандарты российского образования
«Никаких привилегий»: чиновников оставили без привилегий на заправках
Нутрициолог перечислила продукты, приводящие к отекам летом
Путин объяснил укрепление рубля
«Позор без названия»: французы ополчились против Макрона из-за парада
Гендиректор УК предстанет перед судом за падение наледи на жителя Мурманска
Суд начал рассмотрение дела участников «Артподготовки» о подготовке теракта
Технолог дала совет, как определить натуральный крыжовник
Россиянам рассказали, почему люди сравнивают себя с другими
Бойцы ВС России оставили ВСУ без важного логистического центра
Польша подняла истребители из-за российского самолета
ПВО уничтожила еще семь летевших на Москву дронов
Работодатели в России изменили принципы найма новых сотрудников
Российские БПЛА поразили два судна у порта Черноморск
Покупка питбайка ребенку обернулась уголовным делом для отца
Правительство Украины ушло в отставку
Дальше
Самое популярное
Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году
Семья и жизнь

Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево
Общество

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.