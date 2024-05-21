Как приготовить творожный сыр из замороженного кефира: пошаговый рецепт

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Рецепт творожного сыра

Творожный сыр из замороженного кефира — простое блюдо, для которого потребуется всего один ингредиент. Рассказываем, как приготовить нежное сырное лакомство своими руками.

Ингредиенты

Кефир — 1 л.

По желанию можно добавить соль, сахар или свежую рубленую зелень.

Способ приготовления

Оставьте кефир в морозилке на всю ночь.

Выложите кефирный лед в кастрюлю, дайте полностью растаять.

Застелите дуршлаг сложенной несколько раз марлей и закрепите над глубокой емкостью. Вылейте в него размороженный кефир. Сыворотка полностью стечет в емкость, а сам сыр осядет в марле примерно через 6–8 часов.

Сверните марлю в узелок. Не вынимая из дуршлага, придавите грузиком (например, банкой). Оставьте на 6–8 часов.

Вытащите массу из марли, переложите в чистую глубокую посуду.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Рецепт творожного сыра

Творожный сыр из замороженного кефира готов! Блюдо готовится не быстро, но радует нежными консистенцией и вкусом.

Ранее мы рассказали, как приготовить домашний творог из молока.

Читайте также:

Традиционный рецепт оливье: быстро, просто и сытно

Простой рецепт омлета с начинкой: готовим аппетитное блюдо за 10 минут

Простой рецепт запеканки: готовим пышную запеканку из творога, яиц и манки

Рецепт спаржи по-корейски: как приготовить аппетитную спаржу за 10 минут

Как приготовить солянку: классический рецепт кисло-соленого супа с колбасой