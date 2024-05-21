Творожный сыр из замороженного кефира — простое блюдо, для которого потребуется всего один ингредиент. Рассказываем, как приготовить нежное сырное лакомство своими руками.
Ингредиенты
- Кефир — 1 л.
По желанию можно добавить соль, сахар или свежую рубленую зелень.
Способ приготовления
Оставьте кефир в морозилке на всю ночь.
Выложите кефирный лед в кастрюлю, дайте полностью растаять.
Застелите дуршлаг сложенной несколько раз марлей и закрепите над глубокой емкостью. Вылейте в него размороженный кефир. Сыворотка полностью стечет в емкость, а сам сыр осядет в марле примерно через 6–8 часов.
Сверните марлю в узелок. Не вынимая из дуршлага, придавите грузиком (например, банкой). Оставьте на 6–8 часов.
Вытащите массу из марли, переложите в чистую глубокую посуду.
Творожный сыр из замороженного кефира готов! Блюдо готовится не быстро, но радует нежными консистенцией и вкусом.
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