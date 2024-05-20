Рецепт спаржи по-корейски: как приготовить аппетитную спаржу за 10 минут

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Спаржа по-корейски

Спаржа по-корейски — простое блюдо с пикантным вкусом, низкой калорийностью и обилием клетчатки и фолиевой кислоты. Рассказываем, как приготовить вкусную сочную спаржу самостоятельно, затратив минимум продуктов и времени.

Ингредиенты

спаржа свежая — 500 г;

чеснок — 2 зубчика;

соевый соус — 2 ст. л.;

масло кунжутное — 1 ст. л.;

кунжут — 1 ч. л.;

сахар — 1 ч. л.

Способ приготовления

Первым делом нужно подготовить спаржу. Отрежьте твердые концы стеблей, нарежьте их на кусочки длиной около 5 см (или по вкусу).

Вскипятите воду в кастрюле, не снимайте с огня. Опустите спаржу в кипяток и варите две — три минуты. Затем перенесите спаржу в емкость с холодной водой (чем холоднее, тем лучше). Держите ее в ледяной ванночке около трех минут. Стебли станут мягче, но не потеряют насыщенный цвет.

Выложите спаржу на сухое чистое полотенце, дайте просушиться.

В отдельной емкости смешайте соевый соус, кунжутное масло и сахар. Измельчите чеснок и добавьте его к смеси.

Выложите спаржу в салатницу, полейте соусом-смесью, перемешайте. Посыпьте кунжутом.

Готово! Спаржу по-корейски можно предлагать к столу!

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