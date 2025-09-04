Саммит ШОС — 2025
04 сентября 2025 в 11:15

Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром

Мясо по-французски Мясо по-французски Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Мясо по-французски — это сытное блюдо с неповторимым вкусом и чарующим ароматом. Рассказываем, как запечь его в духовке.

Ингредиенты

  • мясо по вкусу (говядина, свинина и пр.) — 500 г;
  • сыр — 300 г;
  • майонез — 150 г;
  • морковь — 2 шт.;
  • лук — 2 шт.;
  • соль — по вкусу;
  • перец — по вкусу.

Способ приготовления

Поставьте духовку разогреваться до 180 градусов. Нарежьте мясо на ломтики толщиной около 0,5 см. Отбейте его молотком. Подготовьте лук и сыр. Лук нарежьте тонкими кольцами или полукольцами. Сыр натрите на крупной терке. Застелите противень или форму бумагой для выпекания. Выложите ломти мяса, смажьте их тонким слоем майонеза. Сверху выложите лук, затем посыпьте сыром. Поставьте мясо по-французски запекаться в духовку на 40 минут. Блюдо будет готово, когда на сыре появится румяная корочка.

Рецепт мяса по-французски Рецепт мяса по-французски Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Сытное угощение можно подавать к столу! Разнообразить рецепт помогут овощи и специи по вкусу. А в качестве украшения подойдет свежая зелень.

Ранее мы делились рецептами сочного шашлыка из мяса и овощей.

