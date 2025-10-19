Ирландское рагу: готовлю и чувствую уют Дублина. Почему его вкус невозможно повторить

Я готовлю это ирландское рагу постоянно, потому что оно стало для меня символом настоящего домашнего уюта в холодное время года. Мне нравится, как простая баранина с корнеплодами и темным пивом создает такой насыщенный и глубокий вкус, который согревает изнутри. Особенно выручает, когда хочется приготовить что-то по-настоящему душевное и сытное для всей семьи без лишней суеты у плиты.

Готовлю я так: 500 граммов баранины (лопатка или грудинка) нарезаю крупными кубиками и обжариваю в глубоком казане до румяной корочки. Добавляю одну нарезанную кубиками луковицу и две измельченные морковки, пассерую до мягкости. Заливаю все 500 миллилитрами темного пива и таким же количеством говяжьего бульона. Добавляю веточку свежего тимьяна, лавровый лист и тушу под крышкой на медленном огне около полутора часов. Затем кладу две нарезанные кубиками картофелины и продолжаю готовить еще 30–40 минут до мягкости мяса и овощей. В конце заправляю рубленой петрушкой и подаю с темным хлебом — просто, но невероятно вкусно!

