Простой рецепт салата «Цезарь» с курицей: быстро и очень легко

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Салат «Цезарь»

Салат «Цезарь» обрел поклонников по всему миру. Делимся простым рецептом популярной закуски.

Ингредиенты

Филе куриной грудки — 2 шт.

Салат листовой — 3–4 шт.

Пармезан или другой твердый сыр — 100 г.

Помидоры черри — 4–6 шт.

Хлеб белый — 2–3 ломтика.

Яйца — 3 шт.

Чеснок — 2 зубчика.

Горчица — 1 ч. л.

Лимонный сок — 1 ст. л.

Соль — по вкусу.

Перец — по вкусу.

Растительное масло для жарки — 2–3 ст. л.

Оливковое масло для соуса — 3 ст. л.

Способ приготовления

Обжарьте филе до готовности, посолите, поперчите по желанию. Нарежьте полосками.

Нарежьте ломти хлеба кубиками, жарьте в масле до золотистой корочки (можно с давленым чесноком).

Для соуса смешайте яичный желток, около 20 г тертого сыра, давленый чеснок, горчицу, оливковое масло, лимонный сок. Посолите, поперчите по желанию. Взбейте до однородности.

Отварите оставшиеся два яйца, очистите, порежьте пополам. Сыр натрите. Черри помойте и порежьте пополам.

Выстелите тарелку листьями салата. Сверху выложите курицу, посыпьте гренками. Залейте соусом, посыпьте сыром. Украсьте половинками яиц и черри. Посолите и поперчите по вкусу.

Нежный салат «Цезарь» готов!

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